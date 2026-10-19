¿Te gustan las calaveritas literarias? SEP lanza concurso nacional para estudiantes: fechas clave

La SEP invita a estudiantes de escuelas públicas de todo el país a escribir versos sobre personajes históricos de México. Quienes resulten ganadores podrán presentar sus creaciones en la mañanera de Claudia Sheinbaum.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, invitó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de escuelas públicas de todo el país a participar en el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias 2026.

La propuesta consiste en escribir versos inspirados en personajes históricos que hayan contribuido a la construcción de México, con un toque de humor, imaginación y sátira, elementos característicos de esta tradición.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la convocatoria busca fomentar la lectura, la escritura y el conocimiento de la historia nacional entre estudiantes de distintos niveles educativos.

“Queremos mantener viva la tradición del Día de Muertos y que sea un pretexto para ponernos a leer y escribir”, expresó el titular de la SEP, Mario Delgado, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO

¿Quiénes pueden participar en el concurso de calaveritas literarias de la SEP?

La convocatoria está dirigida a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación básica, media superior y superior. La participación es individual y cada persona podrá registrar una sola calaverita.

El concurso contempla tres categorías:

Educación básica: estudiantes de quinto y sexto de primaria, así como de secundaria.

Educación media superior: estudiantes de bachillerato o preparatoria.

Educación superior: estudiantes universitarios.

Las composiciones deberán ser originales e inéditas. Se aceptarán textos en español o en alguna lengua indígena nacional, con una traducción al español.

Nuestras tradiciones cobran vida con tus palabras. ✨ Si eres estudiante desde 5° de primaria hasta Educación Superior, te invitamos a ser parte del Concurso Nacional de Calaveritas Literarias. 💀📖 Muéstranos la creatividad que llevas dentro y ¡envíanos una calaverita literaria que nos haga recordar! ❤️ 🔗Consulta los detalles de la convocatoria y registrate en: https://t.co/UDHnP37odf ¿Estás listo para impresionarnos con tus versos? ¡No te pierdas esta oportunidad! 📜✒️¡Recuerda que el registro esta abierto a partir del 14 de octubre! ¡Anímate a participar! — SEP México (@SEP_mx) October 15, 2026

¿Cómo deben ser las calaveritas literarias?

Las obras deberán tener un título e identificar al personaje histórico al que están dedicadas. También deberán respetar una extensión específica según el nivel educativo.

Para estudiantes de quinto y sexto de primaria y de secundaria, los textos deberán tener entre cuatro y seis estrofas. En bachillerato y universidad, la extensión será de seis a 12 estrofas.

El jurado evaluará la originalidad y la capacidad de presentar propuestas imaginativas y novedosas sobre los personajes de la historia de México.

💀✨ ¡Saca el ingenio y pon a bailar las palabras! 🖋️🎶 Si estudias desde 5° de primaria hasta Educación Superior, te invitamos a participar en el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias. Es momento de rescatar las tradiciones y escribir con rima y mucho corazón. 📅 Registrate del 14 al 26 de octubre de 2026. 💻 Consulta las bases completas en: https://t.co/kYKl3z35GQ ¡No te quedes fuera! 🕯️🍂🇲🇽 — SEP México (@SEP_mx) October 18, 2026

¿Cuándo cierra la convocatoria y dónde registrarse?

Las personas interesadas podrán inscribir sus calaveritas del 14 al 26 de octubre de 2026 mediante el formulario disponible en la página oficial del concurso.

La SEP informó que las y los estudiantes seleccionados serán invitados por la presidenta Claudia Sheinbaum a la conferencia matutina, donde podrán compartir sus creaciones.

Así, las tradicionales calaveritas se convertirán en una oportunidad para combinar creatividad, humor y memoria histórica durante las celebraciones del Día de Muertos.