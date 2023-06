Oposición hipócrita y sin proyecto: Claudia Sheinbaum

Fotografía: cortesía

En los últimos seis días, Sheinbaum ha visitado Querétaro, Edomex, Morelos, Guerrero y Michoacán; seguirá con Guanajuato, Campeche y Yucatán.

Claudia Sheinbaum calificó a los partidos de oposición como “hipócritas” y de ser “tienda de disfraces”, y apuntó que, a quien pongan como candidato a la presidencia de la República en 2024, será para defender el proyecto de Claudio X. González. De hecho, señaló a Xóchitl Gálvez, quien busca ser la candidata opositora, una representante de un proyecto “anquilosado, del pasado”; además, señaló que esa oposición no es un frente cívico, sino “cínico”.

Durante su recorrido por Querétaro, Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán realizó 11 asambleas informativas, una reunión con empresarios y un encuentro con universitarios de instituciones académicas públicas, con las cuales busca el respaldo de la población para ganar la encuesta que llevará a cabo la alianza Morena, Partido Verde y PT del 28 de agosto al 3 de septiembre.

En Querétaro

El sábado, la exjefa de Gobierno estuvo ante la comunidad de Santiago de Querétaro, donde dijo que la lucha es por las mujeres, la transformación, la igualdad y por acabar con cualquier forma de discriminación, “porque todos somos iguales y debemos de tener los mismos derechos”.

En su sexto día de recorridos, señaló que hasta el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, Querétaro fue cuna de las transformaciones y sus habitantes han sido parte fundamental para la llegada del movimiento de la 4T y con ello, de los grandes beneficios para México.

En el Edomex

El domingo tocó visitar Tecámac, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco en el Estado de México. Al concluir su primera asamblea del día y ser abordada por los medios de comunicación para ser cuestionada respecto de si la oposición es hipócrita porque critican el método de selección de Morena, la ex mandataria fue tajante: “Primero critican, luego lo hacen. El presidente habla de que su moral y su forma de ser es la hipocresía, y es cierto. Criticaron la Pensión al Adulto Mayor y hoy dicen que ellos la inventaron. No tienen ideas, no tienen proyecto, entonces qué bueno que se vaya avanzando porque es importante que se vea que aquí hay proyecto, continuidad de la Cuarta Transformación y sello propio”.

En Morelos y Guerrero

El lunes hizo un receso en su paso por el país, pero informó en sus redes sociales que se sumaban jóvenes activistas, académicos y feministas a su propuesta. El martes viajó a Morelos, donde se reunió con empresarios, líderes de cámaras y de comercio en Jojutla, a los cuales les mencionó que se debe fortalecer la relación con la iniciativa privada y que en esa entidad se tiene un gran potencial para generar economía con bienestar. Más tarde en Cuernavaca, y tras un encuentro con federaciones de estudiantes universitarios de instituciones públicas de Querétaro, Guadalajara, Sonora y Morelos, entre otras, aseguró que los jóvenes tienen una gran responsabilidad con su país, por lo que los invitó a ser parte del proceso de transformación.

El miércoles fue a los llamados “caminos del sur”. El primer encuentro con sus seguidores fue en Acapulco, Guerrero, donde aseguró que “del otro lado (el de la oposición) ya se les hizo complicado (su proceso de selección)”. Y añadió: “Ya renunciaron los que iban a decidir cómo sería el proceso, porque allá sí hay dedazo y viene de los potentados, de los que tienen más dinero, particularmente de un señor que menciona el presidente: Claudio X. González, un empresario que quiere decir quién va a ser el candidato del bloque opositor. Dicen ellos que son un frente cívico, pero de cívico no tiene nada”.

“No nos callarán”

Después viajó a Chilpancingo, donde reiteró que no puede haber regresiones en el país y “ni un paso a la derecha”. Por la noche, habló frente a los habitantes de Iguala, donde informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) estaba en ese momento viendo la posibilidad de suspender las asambleas informativas de ella y de sus cinco compañeros de Morena, Verde Ecologista y PT. No obstante, sentenció que “nunca más nos callarán. Además, estoy ejerciendo mi derecho”. Más tarde el INE decidió que los diálogos con la población del país no violaban ninguna ley.

Un día después se trasladó a Michoacán. La primera asamblea fue ante la comunidad de Lázaro Cárdenas. Ahí refirió que no porque ahora esté Andrés Manuel López Obrador como presidente después de muchos años de lucha, la oposición se cruzó de brazos y desapareció. Su gira por la entidad concluyó por la noche en la Plaza Valladolid, en Morelia. Su agenda de fin de semana marca que este viernes tendrá asambleas en Moroleón, Irapuato y Guanajuato.

El sábado estará en el Zócalo capitalino para la conmemoración del “5to Aniversario de la victoria del pueblo”, que encabezará el presidente de la República; en tanto, el domingo viajará a Ciudad del Carmen, Campeche; así como a Motul y Mérida, en Yucatán.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.