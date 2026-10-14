Brugada presenta cuatro nuevas iniciativas de ley para CDMX: rentas justas, educación inicial y más

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó al Congreso de CDMX cuatro nuevas iniciativas de ley en materia de vivienda, educación, salud y justicia.

Este miércoles 14 de octubre la mandataria acudió al Congreso capitalino para rendir su Segundo Informe de Gobierno.

Al respecto, además de reportar sus logros y pendientes en materia de movilidad, seguridad y finanzas, entre otras materias, Brugada Molina presentó cuatro propuestas ante el órgano legislativo.

“Entrego en este momento cuatro iniciativas a este Congreso”, comentó.

🏛️ La Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, llega al #CongresoCDMX acompañada por diputadas y diputados, previo al inicio de la Sesión Solemne en la que presentará su Segundo Informe de Gobierno. 📲 Sigue la cobertura #EnVivo a través de nuestras plataformas digitales. https://t.co/cVztYOYSZQ — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 14, 2026

¿Cuáles son las iniciativas de ley que presentó Brugada?

De acuerdo con la propia jefa de Gobierno, las iniciativas presentadas son:

Iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho al bienestar emocional

Iniciativa de reforma constitucional para crear el Sistema de Educación Inicial de la Ciudad de México

Iniciativa de relaciones inquilinarias y rentas justas, razonables y asequibles

Iniciativa de ley para transformar el modelo de justicia cívica

Foto: Gobierno de CDMX

Respecto al contenido de las iniciativas, detalló que la ley reforma de educación inicial buscará garantizar el acceso al sistema educativo desde la primera infancia. Por su parte, la reforma en materia de relaciones inquilinarias tiene el objetivo de “caminar hacia una ciudad más habitable”. Mientras tanto, con el nuevo modelo de justicia cívica se buscará “recuperar el tejido social, para prevenir conflictos y construir paz”.

Reporta 82% de compromisos cumplidos

Por otro lado, durante su Segundo Informe de Gobierno, Brugada Molina reportó un cumplimiento de 82% de los 113 compromisos que anunció ante el Congreso al asumir su cargo el 5 de octubre de 2024.

“A solo ds ao de este gobierno 82% de los compromisos ya están cumplidos o en proceso de cumplimiento. El 18% restante empezará el próximo año”, aseguró.