“Un llanto de gozo”: Así llega Campeón Gabacho al FICM 2026 y su ruta hacia las salas de cine

En un panorama cinematográfico donde las historias sobre la migración suelen abordarse desde la tragedia y la crudeza, Campeón Gabacho (2026) irrumpe como una propuesta fresca, enérgica y profundamente humana.

El largometraje fue la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM 2026). Dirigido por Jonás Cuarón, cuenta con un guion coescrito por él mismo y por Aura Xilonen, autora de la novela homónima en la que se basa la cinta. Producida por el laureado cineasta Alfonso Cuarón y Gabriela Rodríguez, la obra cuenta con la música original de Mateo Cuarón.

Tras su aclamado paso por el festival South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas, y su proyección inaugural en el FICM en octubre de 2026, esta ambiciosa producción llegará comercialmente a las salas de cine de México el próximo 29 de octubre. En entrevista con Chilango, Jonás Cuarón, Aura Xilonen, Gabriela Rodríguez, Mateo Cuarón y el actor Juan Daniel García Treviño compartieron los retos, aprendizajes y emociones detrás de esta obra que busca transformar la conversación sobre la experiencia migrante.

¿De qué trata Campeón Gabacho?

La historia sigue los pasos de Liborio (interpretado por Juan Daniel García Treviño), un joven migrante mexicano que se ve obligado a cruzar el Río Bravo huyendo de la violencia de su entorno natal. Al llegar a un complejo e imponente barrio latino en Nueva York, Liborio debe lidiar con choques culturales, la discriminación y la presencia de pandillas callejeras.

Sin embargo, su destino cambia drásticamente cuando interviene para defender a una joven de unos matones en un enfrentamiento. Esta muestra de valentía llama la atención del entorno deportivo local, catapultándolo de manera inesperada al convulso mundo del boxeo.

Apoyado únicamente en sus puños, un optimismo inquebrantable y una visión sumamente particular de la vida, Liborio aprende a navegar entre aquellos que intentan lucrar con su talento. El elenco estelar lo complementan figuras de la talla de Leslie Grace, Rubén Blades, Rosario Dawson, Eddie Marsan y Dolores Heredia.

La migración vista con otros ojos

Para Jonás Cuarón, abordar este proyecto significó una evolución natural respecto a sus trabajos previos en la pantalla grande. Cuestionado sobre la necesidad de transformar la perspectiva cinematográfica alrededor del fenómeno migratorio, el realizador explicó sus motivaciones creativas:

“Yo venía de hacer Desierto, ya había contado esa historia a través de un tema de supervivencia y cuando leí la novela de Aura, la novela contaba esa historia pero a través de un lado superhumano, complejo, lleno de humor y de una manera muy dinámica y energética, que me recordó a películas que me inspiraron mucho”.

Por su parte, la producción encaró el desafío de trasladar a la pantalla una obra cargada de elementos visuales complejos, efectos especiales y locaciones exigentes sin perder la calidez humana de la trama. La productora Gabriela Rodríguez recordó cómo la energía del equipo y la visión del director guiaron la complicada logística de filmación y posproducción, destacando el impacto que tuvo el ensamble sonoro en el resultado final:

“Ver a este equipo trabajar junto fue espectacular… Todo lo que crearon, cómo se entendían, la energía de Aura, la energía de Daniel, la claridad de Jonás y su visión fue increíble y toda la parte de postproducción. Cuando vino Mateo a traer su música, fue realmente impresionante, se me salieron las lágrimas”.

“30 metros arriba con una grúa: los verdaderos retos del rodaje”

A pesar de que el protagonista encarna a un boxeador que recibe y propina múltiples golpes a lo largo del filme, para Juan Daniel García Treviño la exigencia física no estuvo en los combates, sino en enfrentarse a los elementos y a las complejas secuencias de dobles. El actor, quien trabajó durante años como soldador en las alturas, confesó que su mayor reto ocurrió durante las escenas de vuelo técnico:

“En la escena esta donde tiene que volar, nos amarran de arneses y nos suben con una grúa 30 m. Ese fue mi peor día creo. Creo que era el día en el que me sentía más inseguro”, reveló entre risas el actor, añadiendo que estar suspendido a esa altura supuso una prueba de resistencia para todo el equipo.

Finalmente, al hablar sobre el impacto emocional con el que esperan conectar con los espectadores en las salas de cine, el compositor Mateo Cuarón resumió la esencia reconfortante de la película:

“Van a reírse, a enternecerse, van a llorar tal vez, pero no de tristeza… una llanto de gozo. Entonces, una comedia con altura”.

“Campeón Gabacho” fue la película inaugural en el FICM 2026. Foto: Yuria Bustos / Chilango

Campeón Gabacho se perfila como una de las producciones mexicanas más entrañables del año, ideal para ver si se está enamorado, con el corazón roto o en la búsqueda de sentido a la vida. La cita con esta entrañable historia de superación, amor y comunidad es a partir del próximo 29 de octubre en todas las salas de cine del país.