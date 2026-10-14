CDMX adquirirá 390 nuevos autobuses de RTP con recursos de licencia permanente: Brugada

Con una inversión de 2 mil millones de pesos provenientes de la recaudación por la expedición de licencias permanentes, el Gobierno de CDMX adquirirá 390 nuevos autobuses eléctricos para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de CDMX, la mandataria detalló que estas nuevas unidades se destinarán “para conectar a los pueblos originarios y las zonas más alejadas de la ciudad”.

“El mejor transporte del mundo para quienes viven más lejos”, aseguró.

Foto: Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

RTP ya tiene más autobuses y hay más trenes del Metro

Como parte de su Informe de Gobierno, Brugada detalló que durante su gestión se logró aumentar en 30% el número de autobuses de RTP que circulan en la ciudad. Al respecto, dijo que se logró sumar 90 unidades al parque vehicular “gracias a la inversión en reparación y mantenimiento que hicieron los propios trabajadores”.

Brugada Molina detalló que también se logró incrementar la flotilla de trenes de Metro con 22 nuevas unidades. De este modo, se llegó a 313 trenes disponibles gracias a una inversión histórica de 48 mil millones de pesos en dos años. Dicha cantidad, indicó, representa un máximo histórico. Además, resaltó que se concluyó la renovación de la Línea 1, se realizó mantenimiento integral a la Línea 2 y se iniciará la renovación de la Línea 3.

Gracias a ello, dijo que se logró reducir en 22% el tiempo promedio de espera en el Metro. Por su parte, el Metrobús cuenta con 781 unidades que circulan con un intervalo de minuto y medio apra dos millones de usuarios.

🏛️ La Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, llega al #CongresoCDMX acompañada por diputadas y diputados, previo al inicio de la Sesión Solemne en la que presentará su Segundo Informe de Gobierno. 📲 Sigue la cobertura #EnVivo a través de nuestras plataformas digitales. https://t.co/cVztYOYSZQ — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 14, 2026

Nuevas rutas de electromovilidad y más Ecobici

En lo que respecta a electromovilidad, la jefa de Gobierno detalló que se realizó la renovación del Tren Ligero y que ya se encuentran en construcción tres nuevas líneas de Cablebús que sumarán 40 kilómetros adicionales a este sistema de transporte.

Finalmente, Brugada afirmó que se ampliará el sistema Ecobici, que llegará a las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan con 15 mil bicicletas públicas.

“Vamos a tener un servicio internacional, como en Nueva York, Londres o Chicago, con menor costo. Mientras aquí cuesta 1.6 pesos al día subes a una Ecobici, en NY cuesta 25 dólares, que equivale a 425 pesos al día”, afirmó.