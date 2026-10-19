¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Benito Juárez 2026? Checa el calendario oficial

Las y los estudiantes de bachillerato que reciben la Beca Benito Juárez comenzarán a recibir el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Para saber cuándo podrán cobrarlo, deben revisar el calendario oficial y conocer la fecha en que se realizará el depósito, de acuerdo con la primera letra de su primer apellido.

El apoyo económico es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante y se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar. Hay que recordar que los pagos se realizan de manera escalonada para distribuir los recursos entre las y los beneficiarios.

El calendario de pagos puede consultarse en los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, donde se publican las fechas asignadas a cada grupo de apellidos. Es importante verificar la información directamente en estas plataformas y evitar guiarse por fechas difundidas sin confirmación oficial.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

¿Cuándo depositan la Beca Benito Juárez?

Los depósitos se organizan por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada estudiante. Por ello, no todas las personas beneficiarias reciben el dinero el mismo día.

De acuerdo con las fechas previstas para octubre, el calendario contempla la siguiente distribución:

19 de octubre: apellidos con A y B

20 de octubre: apellidos con C

21 de octubre: apellidos con D, E y F

22 de octubre: apellidos con G

23 de octubre: apellidos con H, I, J, K y L

26 de octubre: apellidos con M

27 de octubre: apellidos con N, Ñ, O, P y Q

28 de octubre: apellidos con R

29 de octubre: apellidos con S

30 de octubre: apellidos con T, U, V, W, X, Y y Z

Recuerda que las fechas indican a partir de cuándo estará disponible el depósito, no el único día en que se podrá retirar el dinero.

¿Dónde consultar el calendario?

Para conocer los detalles, puedes ingresar al portal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en www.gob.mx/becasbenitojuarez, y buscar la publicación correspondiente al calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre.

También se recomienda consultar las redes sociales oficiales de Becas para el Bienestar para conocer los avisos sobre el depósito de los recursos.

Si el dinero no aparece al comenzar el día asignado, es conveniente verificar el saldo y los movimientos de la tarjeta antes de realizar otros trámites, así como mantenerse atento durante el resto del día.

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior y busca contribuir a que continúen sus estudios. Las y los beneficiarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales y consultar su fecha de pago para saber cuándo podrán disponer del apoyo económico.