¡A sacar los colores! Edomex lanza concurso de pintura para estudiantes: premios y cómo participar

¿Tienes una pequeña o un pequeño artista en casa? ¡Es momento de sacar las pinturas, los lápices de colores y dejar volar la imaginación! El Gobierno del Estado de México lanzó una convocatoria para que estudiantes mexiquenses participen en el Concurso de Pintura 2026, donde podrán ganar bicicletas, mochilas y otros premios.

La iniciativa, organizada por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), busca que niñas, niños y adolescentes reflexionen sobre la importancia del agua y cómo podemos cuidarla a través del arte.

La convocatoria cierra el lunes 26 de octubre de 2026, a las 18:00 horas, así que todavía hay tiempo para preparar una obra y participar.

En Chilango te contamos quiénes pueden inscribirse, cuáles son los requisitos y dónde entregar los trabajos.

¿Quiénes pueden participar en el Concurso de Pintura 2026 del Edomex?

El concurso está dirigido a estudiantes de escuelas públicas y privadas del Estado de México, desde preescolar hasta secundaria, así como de educación especial.

Para que cada participante pueda expresar sus ideas de acuerdo con su edad y nivel escolar, la convocatoria contempla cinco categorías:

Preescolar: “Mi amiga, el agua”.

Primaria de primero a tercero: “El agua es vida, cuídala”.

Primaria de cuarto a sexto: “El agua es vida, cuídala”.

Educación especial: “El agua es vida, cuídala”.

Secundaria: “Hagamos un uso eficiente del agua”.

El reto consiste en crear una pintura original que invite a reflexionar sobre el cuidado del agua.

¿Qué premios habrá en el concurso de pintura del Edomex?

¡Aquí viene lo bueno! Los tres primeros lugares de cada categoría podrán recibir premios como bicicletas, kits de protección, mochilas y un premio sorpresa.

En total, habrá 15 lugares ganadores distribuidos entre las cinco categorías.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Antes de ponerse manos a la obra, hay algunas reglas que debes conocer.

Las pinturas deberán ser originales y elaborarse en una cartulina de 60 por 40 centímetros.

Se podrán utilizar distintos materiales, entre ellos acuarelas, gises, óleo, lápices de colores o grafito.

Eso sí, no se permitirá utilizar personajes de dibujos animados, imágenes descargadas de internet ni presentar trabajos realizados por otras personas.

Además, en el reverso de cada obra deberán incluirse los siguientes datos:

Nombre de la alumna o el alumno

Nombre de la escuela

Grado escolar y categoría

Domicilio particular y de la escuela

Número de teléfono

Municipio

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

¿Dónde debes entregar las pinturas y cuándo cierra la convocatoria?

¡Que no se te pase la fecha! Los trabajos se recibirán hasta el lunes 26 de octubre de 2026, antes de las 18:00 horas.

Las obras podrán entregarse en cualquiera de las oficinas de las Gerencias Regionales de la CAEM o en el organismo operador de agua más cercano al domicilio de las y los participantes.

Para encontrar el punto de entrega que te quede mejor, puedes consultar los directorios oficiales:

Gerencias Regionales de la CAEM: https://caem.edomex.gob.mx/gerencias-regionales

Oficinas de agua potable y organismos operadores: https://caem.edomex.gob.mx/oficinas-agua-potable-y-organismos-op