¡Con globos aerostáticos, juegos mecánicos y más! Así es la nueva Utopía Temictli Tecómitl en Milpa Alta

La CDMX tiene una nueva Utopía en Milpa Alta con juegos mecánicos, alberca semiolímpica, sala inmersiva, museo, temazcal y hasta globos aerostáticos.

Se trata de la Utopía Temictli Tecómitl, un espacio que contempla diversión, deporte, cultura, salud y servicios de cuidado. Como en todas las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social, en este nuevo espacio las actividades deportivas, culturales y recreativas son gratuitas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró este complejo en el pueblo de San Antonio Tecómitl, que cuenta con 80 espacios distribuidos en 11 edificios y una superficie total de más de 23 mil metros cuadrados.

Este nuevo espacio también tendrá atención médica, actividades para las infancias, servicios para personas adultas mayores y espacios dedicados a las tradiciones de Milpa Alta.

En Chilango te contamos todo lo que encontrarás y dónde está para que te des una vuelta.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

¿Qué hay en la nueva Utopía de Milpa Alta? ¡Hasta juegos mecánicos!

Si buscas un plan para disfrutar en familia, la nueva Utopía Temictli Tecómitl tiene varias sorpresas.

Uno de sus principales atractivos es una zona de juegos mecánicos de 319 metros cuadrados, donde encontrarás:

Barco pirata

Carruseles

Carritos chocones

Globo aerostático

¿A qué hora funcionarán los globos aerostáticos?

Además, se contempla la presencia de globos aerostáticos durante las mañanas de fin de semana, generalmente desde las 5:00 horas, siempre que las condiciones del viento lo permitan. Antes de acudir, conviene confirmar si habrá actividades y cuáles serán los horarios.

La nueva Utopía de Milpa Alta también cuenta con una sala inmersiva llamada La milpa de lo posible, una Ferroteca, un muro para escalar y espacios para actividades culturales y recreativas.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Además, podrás conocer un museo comunitario dedicado a las costumbres y tradiciones de Tecómitl, así como la Casa de las Semillas, un espacio vinculado con la identidad agrícola de la región.

¡A nadar y hacer deporte! Hay alberca, canchas y pista para correr

¿Quieres activarte? La nueva Utopía de Milpa Alta también tiene instalaciones para practicar distintas disciplinas deportivas.

Entre sus espacios destacan:

Alberca semiolímpica

Cancha de futbol 11 con pasto sintético

Canchas de pádel y squash

Espacios para petanca

Canchas de usos múltiples

Jaula de bateo

Pista para correr

Muro de escalar

También dispone de una alberca destinada a rehabilitación mediante hidroterapia.

Y para quienes buscan una experiencia diferente, el complejo cuenta con un temazcal atendido por maestras y maestros especializados, que recupera saberes ancestrales de los pueblos originarios.

De museo a sala inmersiva

La Utopía Temictli Tecómitl también quiere convertirse en un punto de encuentro para quienes disfrutan el arte, la lectura y las actividades culturales.

Por eso, entre sus instalaciones encontrarás una biblioteca, aula digital, salón de música, espacios para la ciencia y las artes, así como talleres multidisciplinarios.

Además, cuenta con un auditorio con capacidad para más de 400 personas, donde podrán realizarse actividades culturales y comunitarias.

La jefa de Gobierno instruyó a la Secretaría de Cultura capitalina a establecer una programación vespertina permanente, con actividades como cine, teatro, danza y formación artística.

¡Del campo a tu mesa! Habrá tortillería y productos locales en la nueva Utopía de Milpa Alta

Una de las particularidades de esta nueva Utopía es que también busca impulsar la economía de Milpa Alta y reconocer las tradiciones de sus pueblos originarios.

El complejo contará con una tortillería que utilizará maíz criollo producido en Tecómitl, así como una tienda de comercio justo donde se venderán productos locales.

También tendrá espacios para apoyar a quienes buscan empleo, recibir capacitación laboral o necesitan asesoría sobre sus derechos en el trabajo.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

¿Qué servicios gratuitos ofrece la Utopía Temictli Tecómitl?

Además de sus atractivos recreativos, la nueva Utopía de Milpa Alta ofrecerá servicios de salud y cuidados para personas de distintas edades.

Estancia infantil y casa de día para adultos mayores

Como parte del Sistema Público de Cuidados de la CDMX, el complejo contará con una estancia infantil gratuita para niñas y niños de 45 días de nacidos a seis años.

Su horario será de 6:30 a 18:00 horas, de acuerdo con la información del Gobierno capitalino.

También tendrá una casa de día para personas adultas mayores, lavandería popular, áreas de atención a las infancias y un Centro Colibrí.

Estos servicios buscan facilitar las tareas de cuidado y permitir que las familias dispongan de más tiempo para trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

Consultas médicas, dentales y atención psicológica

En materia de salud, la Utopía contará con servicios como:

Consultas de medicina general

Atención ginecológica y odontológica

Mastografías

Laboratorio clínico y toma de muestras

Rehabilitación física y sensorial

Hidroterapia

Atención psicológica y trabajo social

Acompañamiento ante situaciones de violencia de género

También tendrá una Casa de las Emociones, donde personal especializado brindará atención a niñas, niños, adolescentes y personas adultas que enfrenten estrés, problemas emocionales o adicciones, entre otras situaciones.

¿Dónde está la nueva Utopía de Milpa Alta?

La Utopía Temictli Tecómitl se encuentra en el pueblo de San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, CDMX.

El complejo fue construido en el terreno del antiguo centro deportivo de la comunidad, delimitado por las siguientes calles Hidalgo, Tlaltepa, Tláhuac y San Juan Ixtayopan.

La nueva Utopía es la novena inaugurada en la Ciudad de México y tuvo una inversión de 190 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, durante su construcción se conservaron los árboles existentes y se instalaron jardines filtrantes, una biozanja y sistemas de captación de lluvia para aprovechar el agua en el riego de las áreas verdes.