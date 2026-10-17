¡A la mexicana! Marco Antonio Solís, Jonás Cuarón, Diego Boneta y más en la inauguración del FICM 2026

Ni la llovizna que cayó sobre el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia pudo enfriar el ánimo y la calidez de la gente. Este viernes 16 de octubre, la capital michoacana volvió a vestirse de gala para dar inicio a la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), una inauguración cargada de adrenalina, glamour y una profunda esencia mexicana.
Poco antes de las 18:00 horas, las inmediaciones de la alfombra roja comenzaron a contagiarse de la emoción de los fans que se dieron cita para ver de cerca a sus artistas favoritos. Entre los momentos más célebres de la tarde, Marco Antonio Solís “El Buki” fue objeto de una calurosa ovación cuando el público lo vio llegar y más adelante se reconoció su constante apoyo al arte y a la cultura. Asimismo, la presencia de Diego Boneta y del creador de contenido Javier Ibarreche desató la euforia total entre los asistentes.
Además, desfilaron por la pasarela destacados talentos y creadores de la industria cinematográfica como:
- Fernanda Castillo
- Natasha Dupeyron
- Juan Daniel García Treviño (protagonista de Campeón Gabacho)
- Manolo Caro
- Carlos Cuarón
- Mateo Cuarón
- Aura Xilonen (autora de Campeón Gabacho)
- Gabriela Rodríguez (productora de Campeón Gabacho)
- Daniela Alatorre (directora del IMCINE)
- Martín Barba
- Luis Curiel
- Arap Bethke
Campeón Gabacho: La encargada de encender la pantalla
El gran protagonista de la velada fue el cineasta Jonás Cuarón, cuya película Campeón Gabacho fue la elegida para inaugurar esta edición del festival.
Es la historia de Liborio, un personaje entrañable y singular interpretado por Juan Daniel García Treviño es un joven migrante quien busca cruzar el Río Bravo hacia Nueva York y así, emprende un viaje en el que deberá sortear barreras culturales, vivencias amorosas y luchas a puño limpio.
La cinta llega a Morelia precedida de un gran éxito tras haber conquistado el Premio del Público en el festival SXSW 2026. Además de la actuación estelar de García Treviño, la producción corrió a cargo de Alfonso Cuarón, Nicolás Celis y Pimienta Films.
Un arranque mexicano y lo que viene para el FICM
Esta 24ª edición arranca con la promesa de ser una celebración muy mexicana y de alto nivel, donde además se espera la llegada de invitados de gala de la talla de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Gael García Bernal.
Las actividades del FICM 2026 se llevarán a cabo del 16 al 25 de octubre, ofreciendo proyecciones presenciales en los recintos tradicionales de Morelia, así como una selección virtual a través de la plataforma nuestrocine.mx.
Entre los platos fuertes de la programación destaca la competencia oficial de la Sección de Largometraje Mexicano, integrada este año por los siguientes títulos:
- 6 meses en el edificio rosa con azul | Bruno Santamaría Razo
- La cazadora | Suzanne Andrews Correa
- Ceniza en la boca | Diego Luna
- Chicas tristes | Fernanda Tovar
- Contra la naturaleza | Axel Bertha
- Lo demás es ruido | Nicolás Pereda
- Los días de Poncho | Faustino Alanís
- El jardín que soñamos | Joaquín del Paso
- Los nuevos | Rodrigo Plá
- Nosotros | Joaquín Ruano
- Salón de belleza | Nathalia Acevedo
- Toda una vida | Ariel Gutiérrez
Con las luces encendidas y las salas listas para recibir a miles de cinéfilos, el FICM vuelve a reafirmar por qué es el epicentro cinematográfico más importante del país. Serán diez días inolvidables donde las calles canteranas se inundarán de historias, aplausos y la magia de la gran pantalla; una fiesta del séptimo arte que apenas comienza y que promete dejar una huella imborrable en esta 24ª edición.