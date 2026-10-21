Iztapalapa estrena Complejo Educativo Santa María Aztahuacán con 49 aulas, áreas deportivas y más

Después de los daños que dejaron los sismos de 2017, tres escuelas de Iztapalapa estrenan instalaciones. Se trata del Complejo Educativo Santa María Aztahuacán, un espacio que beneficiará a más de 4 mil estudiantes de educación básica en la CDMX.

El nuevo complejo fue inaugurado este miércoles 21 de octubre por autoridades federales y capitalinas, en colaboración con la Fundación Alberto Baillères. Cuenta con salones, bibliotecas, talleres y áreas deportivas para que niñas, niños y adolescentes tengan mejores espacios donde aprender, jugar y convivir.

Y no se trata de una sola escuela: el complejo reúne un jardín de niños, una primaria y una secundaria que funcionarán en turnos matutino y vespertino.

Hoy, Santa María Aztahuacan cuenta con un nuevo espacio educativo para que niñas, niños y jóvenes continúen aprendiendo. Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestra ciudad y la educación pública tiene el inmenso poder de romper la herencia de la desigualdad. https://t.co/cw4FXxM2Pw — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 21, 2026

¿Qué escuelas forman parte del Complejo Educativo Santa María Aztahuacán?

El nuevo espacio educativo tiene una superficie construida de 15 mil metros cuadrados y alberga tres planteles:

Jardín de niños Fray Martín de Valencia

Primaria General Herminio Chavarría

Secundaria Diurna número 198, Luis Pasteur

Los tres planteles resultaron afectados por los sismos de septiembre de 2017. Su reconstrucción comenzó a tomar forma en 2020, cuando autoridades y la Fundación Alberto Baillères iniciaron conversaciones para recuperar las instalaciones.

Posteriormente, en 2022, se firmó un convenio de colaboración que permitió impulsar tanto la reconstrucción de los edificios como un modelo de trabajo con las comunidades escolares.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

¿Cómo son las nuevas escuelas de Iztapalapa?

Además de los salones de clases, el Complejo Educativo Santa María Aztahuacán cuenta con espacios para actividades culturales, deportivas y de convivencia.

Entre sus instalaciones destacan:

49 aulas para estudiantes de educación básica

16 espacios destinados a talleres y usos múltiples

Bibliotecas y auditorios

Áreas deportivas

Comedores

Oficinas administrativas

Otro de los aspectos importantes es su construcción. Debido a las condiciones del suelo de la zona, el proyecto incorpora una cimentación con pilas de hasta 60 metros, diseñada para brindar mayor seguridad a las instalaciones.

La idea es que las escuelas no solo sean lugares para tomar clases, sino también espacios donde las comunidades puedan encontrarse, desarrollar actividades y fortalecer la convivencia.

¿Qué programas llegarán al complejo escolar?

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que los tres planteles se incorporarán a los programas “Do, Re, Mi, Fa, Sol por Mi Escuela” y “Mixtli Digital”.

También destacó que su administración ha destinado más de 14 mil millones de pesos a acciones y programas educativos, entre ellos “1, 2, 3, por mi escuela”, que hasta ahora ha beneficiado a 700 planteles.

“Las mejores escuelas no deben ser un privilegio de quienes más tienen. Donde hoy vemos aulas, bibliotecas y espacios para jugar mañana veremos vocaciones. Se van a descubrir talentos y aquí van a crecer los sueños de miles y miles de niñas y niños”, expresó Brugada.