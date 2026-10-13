Metrobús estrena primera ruta operada solo por mujeres en CDMX: ¿cuál es?

¡Las mujeres tomen el volante! Por primera vez en su historia, el Metrobús de CDMX tendrá una ruta operada exclusivamente por mujeres. Se trata de la Ruta Quetzalcóatl, que conecta Paseo de la Reforma con las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En total, 48 conductoras estarán a cargo de las unidades que circulan por este recorrido, como parte de una iniciativa para abrir más oportunidades laborales a las mujeres en el transporte público, un sector históricamente dominado por hombres.

De acuerdo con un comunicado del Metrobús, la medida también forma parte de las acciones para impulsar una movilidad más incluyente y con perspectiva de género.

¿Cuál es la primera ruta del Metrobús operada solo por mujeres?

La protagonista de esta iniciativa es la Ruta Quetzalcóatl, cuyo recorrido fue ampliado el pasado 30 de enero hasta la estación Amajac, ubicada sobre Paseo de la Reforma.

Esta ruta conecta dicha estación con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que es una opción de transporte público para quienes viajan desde o hacia el AICM.

Además, tiene una característica muy especial: sus unidades llevan el diseño de una serpiente emplumada, inspirado en Quetzalcóatl.

Actualmente, el servicio cuenta con 19 autobuses eléctricos de 8.5 metros de longitud, que ahora serán conducidos exclusivamente por mujeres.

Metrobús suma a más mujeres conductoras

La incorporación de las 48 operadoras a la Ruta Quetzalcóatl representa un avance en la participación femenina dentro del Metrobús.

De acuerdo con el organismo, la plantilla de mujeres conductoras pasó de 33 en febrero a 80 en octubre de 2026.

Con ello, la participación femenina en la plantilla total de operadores aumentó de 1.6% a 3.7%.

Para hacer posible esta iniciativa, Metrobús realizó un proceso de evaluación y coordinación con la empresa concesionaria responsable de la ruta.

Conductoras del Metrobús reciben certificación profesional

Como parte de su estrategia para mejorar la seguridad vial y profesionalizar el servicio, Metrobús informó que 57 conductoras ya cuentan con una certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Este reconocimiento se obtiene mediante evaluaciones teóricas y prácticas que acreditan sus habilidades como conductoras de autobuses de tránsito rápido en corredores del Metrobús.