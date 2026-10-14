¿No has pagado el predial? Brugada anuncia que no habrá multas ni recargos; así lo puedes pagar

Durante su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la CDMX, la mandataria capitalina, Clara Brugada Molina, destacó la recaudación del impuesto predial y anunció que no se cobrarán multas ni recargos en 2027 a quienes tengan adeudos y busquen regularizarse.

Si quieres mantener tus contribuciones al corriente, también puedes realizar el pago desde tu celular, sin salir de casa, a través de la App CDMX.

Clara Brugada presenta su Segundo Informe: esto dijo sobre el predial en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó los ingresos locales y la recaudación del impuesto predial este año. Además, anunció que no se cobrarán multas ni recargos el próximo año a quienes tengan adeudos y busquen regularizarse.

“En 2025, los ingresos locales alcanzaron 151 mil millones de pesos. Somos la única entidad que tiene más ingresos propios que federales. Durante el 2026, la recaudación del predial aumentó 35% en comparación con 2024, más y mejor recaudación sí, más impuestos no. Digan lo que digan, el predial no ha subido ni subido en la Ciudad de México”, afirmó la mandataria.

Brugada también reconoció a las y los capitalinos por cumplir con sus contribuciones y destacó que más de la mitad de la población pagó el año completo de predial durante los primeros dos meses de 2026.

“Pido un fuerte aplauso a la ciudadanía por su confianza y el pago oportuno de sus impuestos. En ninguna otra ciudad, en los primeros dos meses del año, más del 50% de la población pagó ya su año completo de predial. Solo aquí en la Ciudad de México”, expresó.

Brugada también informó que la medida es para apoyar a quienes tienen pagos pendientes y busca facilitar que se pongan al corriente con sus contribuciones.

Foto: Gobierno de CDMX

Clara Brugada anuncia que no habrá multas ni recargos en el predial en 2027

Sobre las personas que tienen pagos pendientes, la jefa de Gobierno anunció una medida para facilitar la regularización de sus adeudos.

“Y aún más, para aquellos que tengan adeudo en el predial, anuncio, quiero informar que no cobraremos ninguna multa o recargo el próximo año, con el objetivo de que se regularicen y vayan al corriente”, señaló.

La mandataria capitalina reiteró que no se incrementará este impuesto y cerró su mensaje sobre el tema con la frase: “Así vamos con el predial. Así vamos, porque vamos muy bien y no vamos a aumentar el predial”.

Foto: Gobierno de CDMX

¿Cómo puedo pagar mi predial en CDMX en línea?

Las y los habitantes de la ciudad cuentan con un alternativa más para pagar servicios como el agua y el predial sin salir de casa: la App CDMX, que incorporó un módulo para realizar estos trámites desde el celular.

Aunque ambos pagos ya podían hacerse en línea, ahora es posible gestionarlos también desde esta aplicación. Para ello, las personas usuarias pueden ingresar manualmente la línea de captura o escanear el código QR que aparece en su recibo.

Captura de pantalla: App CDMX

Además de efectuar los pagos, la App CDMX permite consultar y descargar los comprobantes digitales. Quienes prefieran realizar sus trámites de forma presencial también puede utilizar el mapa integrado en la aplicación para localizar las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas.