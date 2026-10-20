¡Rodada hasta Chapultepec! Así será el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX: ruta y fecha

¡Prepara tu bicicleta y tu mejor disfraz! El Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos 2026 llegará a la CDMX con una ruta que conectará Paseo de la Reforma con el Bosque de Chapultepec.

La rodada es una oportunidad para recorrer la ciudad de noche, disfrutar del ambiente de Día de Muertos y participar en actividades gratuitas.

Una de las novedades de esta edición es que las y los ciclistas podrán entrar al Bosque de Chapultepec y recorrer parte de sus dos primeras secciones.

Así lo anunció Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, quien también señaló que esperan superar la cifra de asistencia del año pasado.

¿Cuándo es el Paseo Nocturno Muévete en Bici 2026?

Aparta la fecha para participar en esta rodada de Día de Muertos:

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026

sábado 24 de octubre de 2026 Horario: de 18:00 a 22:00 horas

de 18:00 a 22:00 horas Distancia aproximada: 26 kilómetros

La invitación es acudir con bicicleta y, si te late, con un disfraz inspirado en el Día de Muertos para sumarte al ambiente de la rodada.

¿Cuál será la ruta del Paseo Nocturno por Día de Muertos?

Este año, el recorrido se extenderá por aproximadamente 26 kilómetros. De acuerdo con Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, las personas ciclistas circularán por Paseo de la Reforma y podrán ingresar al Bosque de Chapultepec.

La ruta contempla los siguientes puntos:

Paseo de la Reforma: el recorrido llegará a la Glorieta del Ahuehuete y continuará por la lateral de Reforma.

el recorrido llegará a la Glorieta del Ahuehuete y continuará por la lateral de Reforma. Primera Sección de Chapultepec: las y los ciclistas ingresarán por la calle Grutas y continuarán por la zona de la pista para corredores.

las y los ciclistas ingresarán por la calle Grutas y continuarán por la zona de la pista para corredores. Segunda Sección de Chapultepec: la rodada seguirá hacia la pista de corredores El Sope, donde dará una vuelta.

la rodada seguirá hacia la pista de corredores El Sope, donde dará una vuelta. Fuente Xochipilli: será el punto hasta el que llegará el recorrido dentro de esta sección, antes de emprender el regreso.

“Vamos a entrar por la calle Grutas, vamos a llegar a la Primera Sección. Vamos a continuar hacia la Segunda Sección”, explicó el secretario de Movilidad al detallar la ruta.

García Nieto también recordó que el paseo suele reunir a muchísimas personas, por lo que recomendó incorporarse en diferentes puntos del trayecto para facilitar la participación.

Habrá concurso de disfraces en el Paseo Nocturno

Si quieres llevar tu creatividad al siguiente nivel, podrás participar en el concurso de disfraces con temática de Día de Muertos que se realizará en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma.

Estos son los horarios anunciados:

18:00 a 19:30 horas: registro de participantes.

registro de participantes. 20:00 horas: inicio del concurso.

inicio del concurso. 21:30 horas: premiación de los tres primeros lugares.

El cupo será limitado, así que se recomienda llegar con anticipación para realizar el registro.

Foto: Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

Actividades y servicios gratuitos durante el Paseo Nocturno

Además del recorrido en bicicleta, habrá actividades para disfrutar antes o durante el Paseo Nocturno Muévete en Bici.

Biciescuela: estará a cargo de la Secretaría de Movilidad en la zona de Torre del Caballito, en el cruce de Juárez y Paseo de la Reforma.

estará a cargo de la Secretaría de Movilidad en la zona de Torre del Caballito, en el cruce de Juárez y Paseo de la Reforma. Préstamo de bicicletas: se ofrecerá en la Glorieta del Ahuehuete, presentando una identificación oficial.

se ofrecerá en la Glorieta del Ahuehuete, presentando una identificación oficial. Baile fitness: también se realizará en la Glorieta del Ahuehuete.

A lo largo de la ruta habrá servicios de atención médica, apoyo para la localización de personas ausentes, sanitarios y mecánica gratuita para bicicletas.

Foto: Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

¿Se podrá subir la bicicleta al Metro y otros transportes?

Sí. Para el Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos 2026 se permitirá el acceso con bicicleta a los transportes de la Red de Movilidad Integrada de la CDMX a partir de las 17:00 horas, de acuerdo con la información proporcionada para esta edición.

La medida contempla Metro, Metrobús, Cablebús y Servicio de Transportes Eléctricos. Antes de salir, revisa las indicaciones específicas de cada sistema para organizar tu traslado.

Foto: Secretaría de Movilidad de la CDMX

Buscan superar el récord de asistencia

La rodada de Día de Muertos se ha convertido en una de las actividades ciclistas más concurridas de la capital. Según García Nieto, el año pasado participaron más de 200 mil personas y para esta edición la meta es superar los 250 mil asistentes.

“Queremos romper la marca de más de 250 mil asistentes”, señaló el secretario de Movilidad.

Así que prepara tu bicicleta, elige tu disfraz y toma en cuenta los horarios para disfrutar del Paseo Nocturno Muévete en Bici 2026. La cita será el sábado 24 de octubre, de 18:00 a 22:00 horas, con una ruta que llegará hasta el Bosque de Chapultepec.