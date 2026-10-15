U2 vuelve a México y se trae a Beck de invitado: fechas, lugar y cómo comprar boletos

Luego de anuncios espectaculares por la ciudad y avisos de próximas noticias, U2 revela que regresa a México y se trae a Beck de invitado. Así es, el sueño de miles de fans chilangos y mexas de volver a ver a la banda irlandesa en vivo se cumplirá el próximo año.

El regreso a México

No es sorpresa que el grupo vaya a volver a tierras aztecas y que incluya al país en sus giras. La relación con este país comenzó a inicios de los 90, y con todo y una pausa de nueve años por un famoso altercado con hijos de un expresidente, no olvida a su fiel público mexa.

Tan es así, que la etapa de su disco Carnaval de Luz, que saldrá el 13 de noviembre, comenzó en México. Y es que la CDMX fue elegida como locación para la grabación de dos videos. El del primer sencillo, “Street of dreams”, fue en el centro, con fans nacionales como extras, y el del segundo sencillo, “Silencio”, en el Salón Los Ángeles. El siguiente paso ha sido anunciar el nuevo tour, que tras estas grabaciones se puede entender por qué da inicio en nuestra capital.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de U2 en México?

Así es, la primera parada de la gira The Greatest Show on Earth del cuarteto irlandés, será en la Ciudad de México. Las fechas anunciadas son dos, al menos de momento: 23 y 26 de febrero de 2027.

El lugar es uno que la banda conoce bien, el Estadio GNP Seguros. Previamente, cuando el recinto se llamaba Foro Sol, trajo el Popmart Tour en 1997 y el The Joshua Tree Tour 2017 en ese año. Por cierto, este último fue su visita más reciente para dar conciertos, así que su regreso con el nuevo tour será un gran reencuentro.

U2 regresará a tierra azteca como parte de su gira The Greatest Show on Earth. Foto: Viviane Sassen.

¿Qué esperar del nuevo tour de U2?

Aunque es muy pronto para saber qué preparan Bono, Larry Mullen Jr., The Edge y Adam Clayton, quienes por cierto ya comenzaron los ensayos de la nueva gira, sí hay cosas que no faltarán.

Para comenzar, en el setlist no pueden faltar sus grandes clásicos, himnos que han acompañado a varias generaciones desde los 80. Seguramente esperas corear “With or without you”, “One”, “Beautiful day”, “Vertigo”, “Pride (In the name of Love)”, entre otros. Pero también habrá rolas de sus nuevos eps Days of Ash e Easter Lily, que lanzaron a inicios de este año. Así como las mencionadas del próximo disco, Carnaval de Luz.

Además, se traerán como invitado especial a otro artista muy querido en México: Beck. El californiano vendrá a ponerle más emoción a los conciertos, pues además de sus clásicos presentará rolas de su nuevo disco Ride Lonesome. ¡Qué grandes noches de rock nos esperan, banda chilanga!

Al respecto del tour, esto dice la banda en un comunicado: “¿El espectáculo más grande sobre la Tierra?’ (The Greatest Show on Earth). Eso sí que es un desafío. Es un reto, tanto para nosotros como para cualquiera, de intentar ofrecer la mejor noche en la vida de alguien. Un poco de showman, un poco de chamán, una explosión de color, guitarras, bajo y batería fuera de serie, y canciones a las que puedes aferrarte. Porque si la gente va a asistir, nosotros sin duda alguna también lo haremos”.

Así será la boletiza para U2 en México

¿Ya te viste en el estadio rockeando con U2 y Beck? Checa cómo estarán los juegos del hambre para conseguir boletos:

Si eres suscriptor de la página oficial U2.com , habrá dos días de venta: 19 de octubre , 10:00 horas, para Grupo Feedback. Y 20 de octubre , 10:00 horas, para Grupo The Hype.

, habrá dos días de venta: , 10:00 horas, para Grupo Feedback. Y , 10:00 horas, para Grupo The Hype. La preventa Banamex será el 21 de octubre, a las 10:00 horas.

Banamex será el 21 de octubre, a las 10:00 horas. Habrá venta del artista , para la que es necesario registrarse aquí. El link estará abierto de hoy al 18 de octubre a las 21:59 horas. El 21 de octubre te llegará el link para acceder a la venta. La venta iniciará el 22 de octubre a las 10:00 horas.

, para la que es necesario registrarse aquí. El link estará abierto de hoy al 18 de octubre a las 21:59 horas. El 21 de octubre te llegará el link para acceder a la venta. La venta iniciará el 22 de octubre a las 10:00 horas. La venta general será el 23 de octubre, a partir de las 10:00 horas.

será el 23 de octubre, a partir de las 10:00 horas. Podrás encontrar los boletos en el sistema Ticketmaster

Los precios no se han revelado, pero mantente al pendiente.

El mapa en la boletera revela las secciones Red Zone, Golden Circle, Premier A y B, Box (donde es General B), y las gradas, así como una pasarela.

Así que, ¿ya te urge lanzarte a los nuevos conciertos de U2, con Beck de invitado especial, en México? Desde ya se espera que sean de los más memorables de 2027 en la CDMX.