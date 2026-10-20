¡Visita los campos de cempasúchil en CDMX! Habrá recorridos en tractor: fechas y ubicación

La temporada de Día de Muertos pinta de naranja los campos de Xochimilco. Entre flores de cempasúchil, paisajes chinamperos y tradiciones, el Sendero de las Almas 2026 invita a recorrer las zonas productoras de San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco para conocer de cerca cómo se cultiva una de las flores más representativas de estas fechas.

La experiencia es una oportunidad para salir de la rutina, tomar fotografías y comprar cempasúchil directamente a las y los productores de la CDMX.

En Chilango te contamos dónde empiezan los recorridos, hasta cuándo puedes ir y dónde encontrar flores en Paseo de la Reforma.

¿Dónde son los recorridos del Sendero de las Almas 2026?

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), invita a visitar los campos de cempasúchil de dos pueblos de Xochimilco.

Los recorridos se realizan los sábados y domingos, hasta el 1 de noviembre de 2026, mediante brechas habilitadas y paseos en tractor. Durante la temporada, en el Suelo de Conservación de la capital florecen alrededor de 10 millones de plantas de cempasúchil.

Estas son las dos opciones para conocer los campos…

Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX

San Luis Tlaxialtemalco: recorridos desde el Mercado de las Flores

En San Luis Tlaxialtemalco, los recorridos parten del Mercado de las Flores y permiten conocer alrededor de 30 unidades de producción que participan en esta temporada.

Además de disfrutar el paisaje, podrás comprar flores directamente a las personas que las cultivan. Así llevas cempasúchil fresco a casa o para tu ofrenda y apoyas la economía de las comunidades rurales de la ciudad.

Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX

San Gregorio Atlapulco: visita los campos desde Puente de Urrutia

En San Gregorio Atlapulco, el punto de salida es Puente de Urrutia, en el ejido. Desde ahí puedes adentrarte en los campos y conocer parte del trabajo agrícola que mantiene viva esta tradición.

En la zona también se realiza la segunda Feria del Cempasúchil, con música, elencos culturales, comida típica y productos de las comunidades productoras. Además, podrás encontrar catrinas monumentales que participaron en el primer concurso de cartonería dedicado a estas figuras.

Ojo: los recorridos del Sendero de las Almas están disponibles los fines de semana hasta el 1 de noviembre. Antes de ir, revisa si hay indicaciones adicionales sobre horarios, costos o disponibilidad de los paseos en tractor.

Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX

Festival de las Flores de Cempasúchil en Reforma: ¿hasta cuándo estará?

Si no puedes darte una vuelta por Xochimilco, también tienes la opción de comprar cempasúchil en Paseo de la Reforma.

El Festival de las Flores de Cempasúchil 2026 estará disponible hasta el 2 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas. Ahí encontrarás flores cultivadas por productoras y productores del Suelo de Conservación de la CDMX.

Es una alternativa para conseguir cempasúchil para tu ofrenda sin salir de la ciudad y apoyar directamente a quienes mantienen esta tradición agrícola.

Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX

¿Por qué comprar cempasúchil producido en CDMX?

El cempasúchil no solo llena de color las ofrendas de Día de Muertos: también representa el trabajo de las comunidades rurales que conservan los campos y las actividades agrícolas de la capital.

Al comprar directamente a las y los productores, contribuyes a fortalecer la economía local y a mantener vivos los paisajes y las tradiciones de Xochimilco.

Así que ya tienes dos opciones para esta temporada: recorrer los campos de cempasúchil del Sendero de las Almas en San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, o visitar el Festival de las Flores de Cempasúchil en Reforma antes de que termine el 2 de noviembre.