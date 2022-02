¡Ya llegó el futuro de los pagos!

Con más de 1,700 comercios afiliados, Kueski Pay te permite comprar sin bancos, sin intereses y sin pago inicial. Te compartimos 5 razones para que no lo pienses más y ¡empieces a comprar!

1. Sin bancos y sin intereses

¿Cuántas veces te has quedado con ganas de comprar algo en línea por no tener una tarjeta o no querer dar tus datos bancarios? Con Kueski Pay, esto quedará en el pasado ya que para comprar sólo deberás llenar un formulario en línea y ellos se encargan del pago al comercio. Además, podrás pagar en quincenas sin intereses para que esa compra no sea tan pesada.

2. Sin pago inicial

Otra ventaja de Kueski Pay es que, a diferencia de otras opciones en el mercado, no necesitas hacer un pago inicial para que autoricen tu compra. De esta manera, puedes guardar tu dinero para alguna otra compra o como fondo para emergencias.

3. Más de 1,700 comercios

Con comercios sumándose a Kueski Pay todos los días, ya puedes escoger entre más de 1,700 tiendas que van desde belleza, bienestar, ropa y maquillaje, hasta juguetes, electrónicos, tecnología, hogar y boletos de avión. Con tantas opciones, estamos seguros que encontrarás eso que estabas buscando. Visita kueskipay.com para descubrir todas las opciones

4. ¿Descuento sobre descuento?

Todos hemos escuchado más de una vez que “los descuentos no son acumulables”, pero con Kueski Pay esto se acabó. ¡Sí! Si el comercio en el cual vas a comprar tiene algún descuento, puedes agregar el descuento de Kueski Pay también, así tendrás siempre el mejor precio.

5. Comprar ahora y pagar después es muy fácil

Si lo que quieres es comprar ahora y pagar más adelante, solo entra a kueskipay.com, elige entre sus más de 1,700 comercios afiliados, agrega tus productos al carrito de compra, selecciona Kueski Pay como método de pago al momento de finalizar tu compra y seleeciona el número de quincenas en el que pagarás. ¡Así de fácil!