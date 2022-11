Compras inteligentes: la clave para este Buen Fin 2022

Disfruta esta temporada de promociones sin remordimientos. Aquí unos consejos para tomar mejores decisiones y no caer en el exceso. (Fotos: Shutterstock).

Faltan pocos días para que arranque la edición 12 del Buen Fin, el evento comercial más esperado por los mexicanos. Y aunque habrá menos días de descuentos y ofertas respecto al año previo, pues en esta ocasión será del 18 al 21 de noviembre, se espera un repunte en la comercialización.

“Es una oportunidad única, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, de impulsar las ventas a través de descuentos y promociones que permitan a los consumidores adelantar, por ejemplo, las compras de Navidad”, declaró recientemente el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada Shaar.

Sin embargo, para disfrutar de esta temporada sin tener remordimientos es importante tomar en consideración varios puntos. Es probable que ya los hayas leído o escuchado, pero no está de más recordarlos.

No malgaste, sé inteligente

Cuando se compra de manera inteligente, se logra un balance entre la calidad y el precio de un producto. Y además de hacernos sentir satisfechos por mucho tiempo, las cosas que adquirimos son útiles y necesarias. También, aunque no lo creas, nos dejan un sentimiento de seguridad.

¿Qué podemos hacer para comprar correctamente? Una gran opción es comparar, porque no se trata solo de analizar qué producto es más barato, sino de saber qué ofrece cada marca; es informarse sobre las características, condiciones e incluso restricciones que pueda tener.

Ahora hay herramientas online muy útiles para realizar buenas compras: se trata de los comparadores de precios, los cuales son muy sencillos de manejar.

Lowpi, por ejemplo, se dedica a investigar millones de productos para que no tengas que hacerlo tú; tiene la opción de rango de precios que te permitirá llegar a una gran oferta sin necesidad de perder mucho tiempo.

Otro muy popular entre los cibernautas es Tiendeo. En este podrás ver el contenido de los catálogos y folletos de forma geolocalizada, tanto de pequeños comercios como de supermercados (o incluso cadenas de gran distribución).

Lo único que debes hacer es ingresar la ciudad en la que te encuentras para que arroje los resultados más cercanos. Ahora, conforme vayas consultando ten presente los siguientes consejos.

• Precio: más allá de si es barato, revisa si incluye impuestos o si el producto se maneja a meses sin intereses. También checa los gastos de envío.

• Características: fíjate en el diseño y la marca, pues esto influye en otros factores. Por ejemplo, si vas a comprar unos zapatos, revisa que tengan horma adecuada y cómoda, o si cuentan con suela antiderrapante. No querrás comprar algo que no te dure lo suficiente o no resulte lo que esperabas.

• Lugares donde los ofrecen: el prestigio de la tienda (sea física o en línea) es importante; checa qué opinan las personas de sus productos. En ocasiones sucede que algunos se ven bien en fotos, pero no son lo que prometen y terminan siendo una decepción.

• Mucha paciencia: es uno de los elementos primordiales para hacer compras correctas. No desesperes y observa con calma. Estos consejos también se pueden aplicar al momento de acudir a una tienda física. Quizá es más tardado, pero hacerlo te ahorrará mucho tiempo y dinero.