7 películas nominadas a los premios Oscar 2022 que tienes que ver

¿Qué películas serán las ganadoras del Oscar?

La edición 94º de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, conocidos como premios Oscar se celebrará el próximo 27 de marzo.

Esta edición marca el inicio de una nueva era en los premios de la Academia, ya que poco a poco las películas creadas por productores nativas en streaming, cada vez van teniendo mayor presencia en las nominaciones e incluso llegando a ganar como en su momento lo hizo la película de Alfonso Cuarón, Roma.

Para que disfrutes con toda tu familia de estos premios, te dejamos 7 recomendaciones de películas nominadas al Oscar, que debes de ver antes de la ceremonia de premiación:

The Mitchells vs The Machines

Una historia para ver con toda la familia en Netflix. Trata del viaje que tiene la familia Mitchell previo a dejar a uno de sus hijos a su primer día de universidad. Este viaje se ve interrumpido cuando los aparatos electrónicos se rebelan en contra de la humanidad.

Flee

Película danesa animada que habla sobre Amin, un refugiado afgano que está a punto de casarse con su novio. Kasper sufrió la llegada de los talibanes en 1996, este trágico evento lo atormenta día a día. A través de la película vemos cómo pasa la vida de Amin, desde su infancia hasta la adultez.

The Hand of God

En la década de 1980, en Nápoles, Italia, Diego confronta la tragedia que marcó su vida siendo adolescente. Una película que habla sobre la familia, el sentido de la vida y la realidad.

Un drama que puedes disfrutar en Netflix.

Rey Richard una familia ganadora

Esta película biográfica habla sobre Richard Williams padre de las tenistas Venus y Serena Williams, dos de las tenistas más grandes en la historia del tenis mundial. La historia habla sobre la familia, los métodos poco convencionales que usa Richard para convertir a sus hijas en tenistas profesionales.

El callejón de las almas perdidas

Película dirigida por Guillermo del Toro narra la historia de Stan, un don nadie que se ve en la necesidad de trabajar para un circo, lugar dónde aprende las artes de la ilusión y el engaño que lo ayuda a conseguir una vida llena de lujos pero a un costo que puede resultar en un final fatal.

No mires arriba

Una sátira a la raza humana. ¿Qué pasaría si estuviéramos ante la inminente extinción de la humanidad? Haríamos memes, no creeríamos, lo politizaríamos o lo venderíamos. Esta película nos muestra la cruda realidad de lo que es la sociedad actualmente. Excelente comedia.

El poder del perro

Phil y George Burbank son hermanos, uno muy distinto al otro. Esta película nos muestra las dos caras de los hermanos, su relación y los secretos que guardan. Excelentes actuaciones de Benedict Cumberbatch, Jeese Plemons y Kirsten Dunst, si te gustan los westerns, esta es tu película.

