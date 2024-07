Agenda de la semana: tiburones, rock, cine y un poco más

Te presentamos diversas opciones de actividades que puedes hacer en la CDMX del 12 al 18 de julio

Viernes 12



Andando entre tiburones



El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA) te hará sumergirte en un océano de dientes filosos con la exposición temporal Tiburones, donde descubrirás el propósito que tienen en el delicado equilibrio ambiental, desmitificando la injusta imagen del cine y la TV que los identifica como peligrosos y amenazantes. En tu recorrido explorarás todos sobre ellos en cuatro núcleos: Evolución, Diversidad, Características y Conservación.

Permanecerá hasta noviembre 10.

Horario: mar a dom, 10:00 a 17:00



Costo: $36





Sábado 13



Tiempo de Volver al futuro



¡No te puedes perder este evento, Doc! Así que carga bien el condensador de flujo de tu DeLorean, porque en el Centro Cultural Futurama habrá un maratón de la trilogía de Volver al futuro, esa que conquistó en los 80 con las actuaciones de Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Toma en cuenta que, una vez iniciada la función a las 13:00 horas, las películas se proyectarán en orden y sin interrupciones. Además, habrá una mini exhibición de coleccionables como figuras, libros, revistas de colección, accesorios temáticos y más.



Dónde: Cerrada de Otavalo 15, col. Lindavista



Costo: entrada libre





Domingo 14



Ríete de los “machos”



Tierra soñada: los diversos tipos de maíz es una obra de teatro que se burla de la masculinidad heteropatriarcal. La historia sigue a Raúl, un adolescente que desea cultivar maíz como lo hacen su padre y hermano, pero no cumple con la expectativa de “macho de campo”. Si tienes un Ternurín, aprovecha que te dará 2×1 presentándolo en taquilla; el boleto cuesta 200 pesos.



Dónde: Foro Contigo América (Arizona 156, col. Nápoles)

Horario: 13:00

Lunes 15



Descubre un secreto japonés





Harakiri es un nuevo speakeasy que se creó como un homenaje a la tradición yakuza japonesa, por lo que ofrece más que buenas bebidas: también es una experiencia sensorial. Su menú cuenta con coctelería clásica y opciones de autor que combinan ingredientes de primera y técnicas innovadoras. Asimismo, encontrarás mocktails que te transportarán a la frescura del verano.





Dónde: ubicación secreta



Reservación: IG @harakiri.speakeasy

Martes 16



Refrescante tradición





Con el propósito de ofrecer helados con ingredientes completamente naturales, Nieve de Olla retoma la tradición de la olla rodeada de hielitos y preparada con fruta de temporada para despertar recuerdos. Sus creaciones son libres de lácteos y azúcares refinados, y dejan un mínimo de residuos al venir en canastita y con cuchara hechas de galleta horneada para deleitar.



Dónde: Alfonso Reyes 122, col. Condesa



Horario: todos los días, 12:00 a 20:00





Miércoles 17



El rock se oye… ¡y se ve!





En el marco del Día Mundial del Rock, la Cineteca Nacional presenta un ciclo imperdible de conciertos y documentales para disfrutar en su Foro al Aire Libre. Este miércoles mira The Cure, Live in Hyde Park; el día 19 verás Black Sabbath, The End of the End; el 24, Queen Rock Montreal; el 16, The Cure, Curætion-25 From There To Here; para cerrar el día 31 con Zoé, Panoramas.



Horario: mié y vie de julio, a las 19:30

Entrada libre

Jueves 18





No lo podrás rechazar





Este mes tienes una cita con la trilogía de El padrino, que ha regresado a la pantalla grande para que experimentes la gran obra maestra que es. Por si necesitas refrescar la memoria, la historia se centra en la familia Corleone, una de las más poderosas y respetadas organizaciones mafiosas en Estados Unidos. Entre las películas, la tercera entrega es la más controvertida, pero vale la pena ver todas.



Dónde: salas de Cinemex