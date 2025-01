Atusparia, de Gabriela Wiener

Por Marina Soto de Simón

No es un libro fácil de leer. Atusparia se propone como una acción, el discurso político como acción y no sólo como protesta tranquila. Al principio vemos un Perú inundado por el comunismo ruso, pero la protagonista es feliz en este ambiente, tiene aspiraciones de ser una cosmonauta y aprende ruso y ajedrez. De repente la narración cambia, así como el gobierno, el “imperialismo gringo” irrumpe en el panorama latinoamericano y establece sus estructuras incompatibles. Luego la protagonista toma el nombre de Atusparia y se vuelve la “candidata del pueblo” que se erige contra la dictadura enmascarada de democracia.

Es un libro interesante de leer, tiene unos fragmentos increíblemente bellos y una filosofía poderosa detrás. No me gustaría pintarlo como una novela política, porque mientras que se aferra a los términos y conceptos políticos, teje una ideología poética debajo que no hace sino conmover. En una realidad como la nuestra, en donde la política no es más que ficción, Wiener construye una historia que, a pesar de su surrealidad, se representa como una verdad del remolino latinoamericano y de las ganas de la autora por alzar la voz.

Entre sus páginas encontramos un manifiesto político, con sus íconos, sus términos y clichés vacíos; pero también encontramos la vida de una adolescente guiada por las drogas, la maestra de literatura que se construye como un ideal a seguir, la relación de amigas dominantes y otros desgarros que le ocurren a la personaje. Es especialmente interesante la forma en la que cambia la narración conforme los ideales políticos y sociales de la protagonista se moldean, construyen y destruyen.

Todos los movimientos, tanto el feminista como el indigenista o cualquiera, deben evolucionar, por algo se llaman “movimientos”. Wiener, desde lo que le toca, que es escribir, da un paso adelante. Es una novela que sin duda te hará pensar y cuestionar el orden del día, aunque debe de leerse de poco en poco, ya que cada párrafo contiene montañas.

Sobre la autora: Wiener es autora y periodista peruana. Entre sus libros se pueden destacar Sexografías (Random House, 2008), Nueve Lunas (Random House, 2009) y Huaco retrato (Random House, 2021). Estudió lingüística, hizo una maestría en cultura histórica y recibió el Premio Nacional de Periodismo de Perú por su periodismo de investigación sobre violencia de género. Es fiel creyente en la literatura como agente de cambio y de resistencia.