Anime Onegai apuesta por el doblaje latino

¿Doblada o con subtítulos? He ahí la cuestión sobre la que han discutido hasta los amantes del anime. Actualmente, estas historias japonesas llegan a México principalmente en su idioma original y con subtítulos en español, pero no se puede negar el interés y hasta el amor por aquellas que han contado con voces en español.

Apelando al público que disfruta de este trabajo vocal, una de las plataformas que se ha preocupado por continuar sobre esta línea ha sido Anime Onegai, que destaca como una de sus fortalezas el contar con sus propios estudios de doblaje. En entrevista, el gerente de Expansión en REMOW (matriz de Anime Onegai por Animeka), Rodrigo López, habla sobre su apuesta por la voz.

A pesar de que México tiene una de las industrias más sólidas en doblaje, hay personas que ven mal esta labor argumentando que se pierde la esencia original, etcétera. Entonces ¿por qué apostar por el doblaje?

Afortunadamente, esas personas cada vez son menos, y no lo decimos nosotros, lo dicen los números. ¿Por qué creen que casi todo el contenido de estreno en las plataformas globales que empiezan con N y D está doblado? Porque los números indican que los usuarios prefieren el contenido doblado casi 10 a 1. La animación japonesa tardó en sumarse a esta tendencia mundial, pero nuestros números, así como los números de muchas otras plataformas confirman que el doblaje satisface a 10 veces más personas que su subtitulaje.

De acuerdo con López, las plataformas que ofrecen anime en Latinoamérica no hacen sus traducciones de japonés a español, sino que retoman las adaptaciones hechas para el mercado estadounidense. “Este proceso no sólo resta varios niveles de fidelidad del mensaje por una doble traducción, pasando por el inglés, sino que una doble adaptación merma aún más el producto final”, argumenta.

En términos generales, ¿cómo llevan a cabo su proceso para lograr un doblaje de calidad?

Eliminando varios intermediarios del proceso. Nuestros directores tienen libertad plena para escoger a su elenco, además de que nos consta que nuestro estudio es el que más rondas de control de calidad realiza a los productos finales.

A pesar del crecimiento que ha tenido el anime, aún hay público por conquistar…

Uno podría pensar que el mercado latinoamericano de anime está maduro, y uno estaría muy equivocado. La cantidad de series que se estrenan en Japón al año es mucho mayor que la cantidad que llega al continente, y si sumamos los miles de títulos que nunca han sido licenciados en Latinoamérica, podemos entender también por qué los sitios de piratería de anime más grandes del mundo no están en los mercados como el de habla inglesa, sino son latinos. En resumidas cuentas, la demanda latina es mucho más grande, hay mucho qué hacer y franquicias como Dragon Quest pueden ser una excelente manera de sumarse a esta revolución.

Aprovechando que Anime Onegai estrenó Dragon Quest: The Adventure of Dai con doblaje latino en su catálogo, los actores Héctor Mena (Popp) y David Allende (Hyunckel), quien a su vez es director, platicaron también con Máspormás.

¿Qué se necesita para lograr un doblaje exitoso?

DA: Lo voy a decir desde las dos perspectivas, tanto como actor como director: ser actor. Porque tienes que tener una preparación actoral para comprender todos los géneros, las indicaciones que te dice el director. Aunque el personaje ya esté armado, tienes que entender la esencia, su espacio-tiempo, sus razones, absolutamente todo.

HM: Nuestro trabajo es hacerlos sentir a ustedes. Si lo que decimos les llega, los conmueve, los hace enojar, les gusta, eso quiere decir que está bien hecho. Para que sea exitoso yo creo que depende de muchas cosas, del proyecto, la visión del director, la ejecución de los actores e incluso del tiempo.

¿Qué hay con la nostalgia?

Cuando regresan historias que antes habían sido emitidas, surge la interrogante de qué tan problemático puede ser para los fans aceptar el cambio. En el caso de Dragon Quest: The Adventure of Dai, existe como antecedente la serie Las aventuras de Fly, transmitida en México durante los años 90 a través de la televisión abierta. A pesar de que su trama se repite y se extiende en la nueva versión, ¿la nostalgia puede impedir disfrutar del nuevo producto?

DA: Yo creo que no. No, porque el diseño de personajes sí se basa en los diseños originales de Akira Toriyama, pero ya tienen un lavado muy fresco, ya está un poco más actual, incluso los efectos de luz, de imagen, de cámara… Es el mismo producto, pero muy diferente, más actualizado, lo puedes disfrutar sin ningún problema.

HM: Creo que hay que darle una oportunidad, verlo. Personalmente soy muy fan de la primera versión y vi el primer capítulo y me gustó muchísimo… Me gustaron las especies de referencias que hay en cuanto a match de voces de la versión antigua y es una versión nueva, diferente. Hay que verla sin prejuicios y esto aplica también para muchas cosas que se rehacen en estos tiempos.