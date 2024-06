Convoy Network y Radio Chilango hacen alianza estratégica para cambiar el sentido de la radio en México

El espectro radiofónico de la CDMX se resignifica con esta alianza entre Convoy Network y Radio Chilango

A pesar de que la revolución tecnológica de los últimos tiempos ha transformado nuestra forma de consumir información y entretenimiento a través de la televisión y del internet, es la radio la que conserva un encanto que la distingue, además de seguir siendo un medio de comunicación persistente. Lo que la vuelve distinta de otros medios es su capacidad de crear una conexión íntima con el oyente.

Además, ha sabido integrarse al ecosistema digital sin perder su esencia, y desde sus inicios ha sido un medio resiliente, capaz de mantenerse relevante a pesar de la aparición de nuevos competidores. Hoy sigue siendo una herramienta para la comunicación masiva, capaz de llegar a audiencias diversas e involucrarse con las transformaciones sociales.

Olallo Rubio: propulsor de la libertad de expresión

En el mundo de la radio, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Olallo Rubio, quien comenzó su carrera en Radioactivo 98.5 a sus 18 años. Siendo un locutor de radio tan joven, su propuesta de contenido siempre se enfocó en la crítica.

Con el tiempo, Olallo comenzó a ganar popularidad entre las juventudes de la época por su humor negro y su estilo irreverente; esto dotó de una personalidad muy particular a su programa que lo hacía destacar en la radio mexicana de ese entonces, convirtiéndolo en un sinónimo de rebeldía.

Con toda su experiencia en el medio, Olallo Rubio ha dejado una huella indeleble en la radio mexicana y ha sido un ferviente defensor de la libertad de expresión. Su trayectoria, marcada por la innovación y la resistencia a la censura, es un testimonio del poder de la palabra como herramienta para la transformación social.

Sin embargo, en abril de 2004, Radioactivo 98.5 fue víctima de la censura y lo compraron en un duro golpe contra la libertad de expresión. Esto subrayó las dificultades que enfrentan los medios de comunicación críticos y la importancia de defender espacios donde las voces paralelas puedan ser escuchadas sin represalias. En palabras del locutor: “Querían convertir la estación en un instrumento de propaganda política. Por eso la borraron, sabían que nosotros no nos íbamos a prestar para algo así y en realidad querían una estación de noticias dirigida a otro nivel socioeconómico”.

El nacimiento de Convoy

Lejos de rendirse, Olallo Rubio decidió emprender un nuevo camino en la radio por internet, un espacio donde las restricciones y la censura institucional no pudieran alcanzar su voz. El formato del podcast le permitió a Rubio mantener una conexión íntima con su audiencia, similar a la magia de la radio tradicional pero con la libertad de explorar temas y opiniones sin las restricciones de los medios convencionales.

Tras varios años, el 3 de marzo de 2016 nació Convoy Network como plataforma de podcast. Con el paso del tiempo y el crecimiento del proyecto se dieron cuenta de que podían hacer más:

“Dijimos ‘¿por qué no hacemos más?’ deberíamos hacer mejor una productora o incluso una plataforma ‘¿qué pasa si hacemos un Netflix de podcasts?’ y así nace Convoy. No hacer sólo un podcast, sino hablarle a mis colegas y hacer muchos podcasts: narrativos, cómicos, satíricos, serios, todo tipo de podcasts”, menciona Olallo.

Alianza con Radio Chilango

Después de 20 años de no transmitir ningún programa en radio, Olallo Rubio regresó al medio que lo vio crecer profesionalmente, ahora en Radio Chilango, quienes hicieron una alianza estratégica con Convoy Network para transmitir en paralelo su programa por el 105.3 FM y en Convoy (en línea) de lunes a viernes, de las 17:00 a 19:00 horas desde el día de ayer, lunes 10 de junio.

En palabras del locutor: “Cuando se acerca Capital Digital para discutir una alianza con Radio Chilango, resulta interesante tener una ventana en la FM para invitar a todo ese público a escuchar Convoy ¿qué mejor que una vía auditiva para promover audio?”.

Radio Chilango, al ofrecer a Rubio un espacio donde la libertad de expresión es prioritaria, ha demostrado ser una estación comprometida con los principios de honestidad y crítica social. Esta colaboración marca el regreso de una voz influyente a la radio y envía un mensaje claro sobre la importancia de defender la libre expresión contra cualquier forma de censura.

Este acontecimiento también resalta la importancia de las plataformas digitales que han permitido a Rubio y a otros creadores de contenido mantener viva la llama de la crítica y la libertad en tiempos difíciles. La integración de estos dos mundos, el digital y el tradicional, demuestra que la radio puede seguir siendo relevante y poderosa en las manos correctas.

Puntualmente, Olallo explica por qué eligió a Radio Chilango para volver al FM: “La razón por la que logramos incorporarnos a esta estación de radio tiene que ver con la promesa de libertad de expresión que se nos ofreció. Pero esa libertad no la hubiéramos tenido en varios grupos radiofónicos de México, los conozco y he hablado con ellos”. Esta colaboración no sólo reafirma la relevancia de la radio como medio de comunicación, sino que también subraya la importancia de la libertad de expresión en cualquier plataforma.