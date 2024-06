Embajada de EU en México ofrece empleos y sin nivel de inglés

La sede diplomática abrió la convocatoria para asistir a la Feria del Empleo para formar parte de su equipo en diferentes plazas; te contamos los detalles

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una convocatoria a la Feria del Empleo, que se celebrará el 28 de junio próximo, de 12:00 a 10:00 horas en sus oficinas de Liverpool 31, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

A través de un video difundido este lunes en su cuenta de X, la sede diplomática invitó a quienes estén interesadxs en formar parte de su equipo, y que no necesariamente requieren de un dominio de inglés.

“Mucha gente no lo sabe pero somos más de mil empleados trabajando en la embajada. No todos son los puestos en el área de visas, la embajada requiere de todo tipo de profesionistas y técnicos y no todos los puestos requieren de un nivel de inglés”, se indica en el material.

Asimismo se aclara que el evento será abierto para todo el público y no es necesario que lxs asistentes lleven su currículum ni registrarse en el portal oficial, ya que es suficiente con la presencia de lxs interesadxs, quienes sólo requieren su identificación para poder entrar a las instalaciones.

A quienes acudan, personal de la embajada estadounidense lxs estarán esperando en la Biblioteca Benjamín Franklin a partir de las 12:00 horas del 28 de junio.

Feria de Posgrados 2024

El fin de semana pasado, la Embajada de Estados Unidos publicó la convocatoria a la Feria de Posgrados presencial 2024, en la cual, estudiantes mexicanxs podrán “interactuar con representantes de universidades estadounidenses”.

Entre las instituciones educativas participantes, están Texas A&M School of Law, Northeastern University, Southern Methodist University, The University of North Texas, Colorado School of Mines, Rice University, University of Illinois System, The University of Texas at Dallas, entre otras.

En el evento se podrán conocer opciones de becas y requisitos para estudiar programas de maestría, doctorado y otros programas especiales en diversas disciplinas.

Dicho evento será abierto al público en general y de acceso gratuito, el sábado 15 de junio, de 12:30 a 14:30 horas, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México.