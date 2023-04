La Diaria: 4 notas que debes de saber hoy sobre la CDMX

Fotografía: Pexels

Entusiasma una mujer presidenta

Luego de que en una encuesta universitaria haya resultado ganadora para contender por la presidencia de la República por Morena, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la posibilidad de que una mujer acceda a ese cargo de elección popular, ha generado mucho entusiasmo, más entre las jóvenes porque no es un tema de una persona de romper el techo de cristal sino de reconocer el derecho de las mujeres.

Asimismo, refirió que como quiera ella es universitaria, no ha dejado de tener un pie en la universidad, y aunque por supuesto está de licencia, sigue en contacto con las universidades públicas como la UNAM, el Politécnico, la UAM y el Instituto Tecnológico, aunque en el caso de la encuesta fue nacional.

Aseveró que está bien que los jóvenes se involucren para que no dejen pasar la historia frente a sus ojos, por la ventana, pero involucrarse siempre pensando en la sociedad, no sólo en el individuo.

En ese sentido, comentó que hay lectoras y lectores jóvenes que quieren conocer la historia de México, la historia universal, pero las redes sociales consumen su tiempo y por ello es importante que hacia futuro no vean solamente por ellos mismos y menos en la triquiñuela de la corrupción en la de pisar al otro para salir adelante, sino al contrario, brindar solidaridad que es lo que caracteriza a México, su fraternidad para que no se pierda frente a ese individualismo, por lo que el mensaje es para que estudien y salgan adelante pero siempre mirando por el que menos tiene.

Agregó que la educación pública es uno de los centros de la transformación, por lo que se debe profundizar en el apoyo a la educación pública.

Supervisan trabajos culturales

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, supervisaron los avances de obras del Proyecto “Chapultepec: Naturaleza y Cultura”: en la Cuarta Sección del Bosque.

Este espacio en donde antes se fabricaban armas contará con “Cineteca Nacional Chapultepec” con ocho salas, un foro al aire libre, talleres de artes y oficios, talleres audiovisuales, videoteca y foro cubierto y que a la fecha lleva un avance de 73%.

Asimismo, con la “Bodega Nacional de Arte”, que consta de 13 edificios para talleres de papel y fotografía, embalaje, preparación y carpinterías, madera, artes aplicadas y caballete; así como para el resguardo del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que está al 64%, espacios que en conjunto, suman 80 mil metros cuadrados para la preservación y difusión de la cultura.

Sheinbaum Pardo dijo que de fábricas de armas a espacio cultural el cual es el proyecto prioritario del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, reconoció a Gabriel Orozco, quien coordina el Proyecto, al comentar que es uno de los artistas mexicanos más importantes en este momento, quien ha sido parte del diseño de toda esta estrategia.

En tanto, Frausto Guerrero, agradeció la coordinación entre los Gobiernos capitalino y federal para convertir el lugar en uno donde los derechos culturales pueden ser ejercidos.

Rematarán libros nuevos

Bajo el lema “Salva un libro, no dejes que lo destruyan”, del 5 al 9 de abril en la explanada del Monumento a la Revolución, de 11:00 a 20:00 horas, la Brigada para Leer en Libertad, realizará remate de ejemplares, en donde textos de hasta mil pesos se podrán adquirir a precios accesibles.

La coordinadora de la brigada, Paloma Saiz, dijo que esta acción se ha hecho desde hace más de 15 años pero se interrumpió dos años por la emergencia sanitaria, y ahora se retoma.

El remate de libros se lleva a cabo con la idea de que las editoriales no trituren libros, aunque aceptó que desafortunadamente no se ha logrado de manera absoluta que se destruyan, pues hace poco se enteraron que se sigue triturando y son obras de escritoras y escritores reconocidos y que venden mucho, por eso no se entiende el por qué.

Mencionó que desafortunadamente no hay una ley que diga que se pueden donar libros sin pagar impuesto la cual sería la mejor manera, en lugar de pagar una bodega, poder entregarlos a escuelas, bibliotecas comunitarias y demás, pero no es así.

Apuntó que en la brigada se tiene la firme convicción de que si no se le da el acceso a toda la población a los libros, nunca, jamás se volverá a este país de lectores, por lo que se buscan las todas las formas habidas y por haber para que todo el mundo tenga acceso a los libros; se vuelvan lectores o no, es decisión de cada uno, pero que se tenga el acceso.

Nutrición en zoológicos

De acuerdo a la secretaría del Medio Ambiente, los zoológicos capitalinos tienen especialistas en nutrición animal que garantizan la alimentación nutritiva y balanceada, con un presupuesto de 35 millones de pesos anuales, a los ejemplares que habitan al cuidado de profesionales en estos centros de conservación.

Con la buena alimentación, cuidados y atenciones se ha permitido que en los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, haya más de 180 ejemplares gerontes, muchos de los cuales han superado la expectativa de vida de su especie en vida silvestre.

La dependencia mencionó que el área de nutrición y alimentación de los zoológicos elabora las dietas de los ejemplares de fauna de acuerdo con la especie, edad, etapa fisiológica y toma en cuenta los hábitos de consumo, metabolismo, morfología y alimentos favoritos de cada uno de ellos.

El médico veterinario Zootecnista, Sergio Zárate Padilla es el coordinador del área de alimentos en el Zoológico de San Juan de Aragón y, junto con un equipo de 8 a 10 personas, garantiza que todos los días la fauna silvestre que habita en este centro de conservación tenga alimentos de alta calidad e incluso preparan alimentos especiales para los ejemplares gerontes.

“Chimpanqués”, “Elefantabs” y pasteles nutricionales son algunos ejemplos de la comida que se prepara en la zona de alimentos para los ejemplares gerontes, que requieren una alimentación especial.

Zárate Padilla comentó que hay dos tipos de dieta, la habitual y la especial, todas basadas en alimentos de calidad y suplementos que llevan vitaminas, proteínas de alta digestividad y con alto valor metabólico, así como algunos ingredientes de la preferencia de cada especie.

