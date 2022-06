La primera mujer en entrenar a una selección mexicana varonil: ¿Quién es Ana Galindo?

La selección mexicana de futbol varonil jamás ha sido dirigida por una mujer en cualquiera de sus categorías… hasta el día de hoy. Fotografía: @Miseleccionfem

La selección mexicana de futbol anunció mediante sus redes sociales que la entrenadora Ana Laura Galindo Domínguez sería entrenadora del combinado nacional categoría sub-17 durante una serie de partidos de preparación en Japón, supliendo al técnico Raúl Chabrand que está dirigiendo a la selección sub 21 en el Torneo Esperanzas de Toulon.

La entrenadora de 35 años cuenta con un amplio recorrido al frente de algunos equipos y también como jugadora profesional.

En su trayectoria se destaca haber sido auxiliar técnica de Leonardo Cuellar en América femenil llegando a ser parte del equipo campeón en la temporada 2018. Después de aprender lo más que pudo con uno de los entrenadores pioneros en el futbol femenil mexicano, dio el salto a las categorías inferiores de la Selección Mexicana femenil.

La entrenadora ha dirigido a la categoría sub 15 con gran éxito llegando a ganar la Dallas International Girls Cup, una competencia internacional de alto nivel para mujeres a nivel mundial. Después de su éxito con la sub 15 dio el salto a la categoría varonil siendo auxiliar en el equipo sub 20.

Ana forma parte de una gran camada de entrenadoras que han pisado fuerte en el futbol mexicano, en sus categorías tanto varoniles como femeniles. Monica Vergara, Maribel Domínguez, Ileana Dávila y Fabiola Vargas son ejemplos de mujeres que han tomado la batuta demostrando su capacidad de dirigir equipos profesionales en el fútbol de México.

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.