Los estrenos de cine y televisión en México para junio 2022

Junio te hará sentarte frente a la pantalla gigante o acomodarte en casa para ver películas y series llenos de personajes valientes, inmersos en misiones y rodeados de momentos hilarantes o brutales.

Jurassic World: Dominion

La parte final de esta trilogía que comenzó en 2015 ha traído de regreso a Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum para interpretar a sus personajes de Jurassic Park (Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcolm, respectivamente). Ellos serán de gran ayuda en la nueva aventura que Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) vivirán en un presente donde los dinosaurios están en constante tensión con los seres humanos.

1 de junio, en salas de cine

The Boys 3

De Supernatural a esta serie: el showrunner Eric Kripke ha introducido en esta sátira superheroica al actor Jensen Ackles como Soldier Boy, antecesor de Homelander que pondrá sazón al caos. Obviamente, queda ver qué pasará tras lo que se reveló de Victoria Neuman al final de la segunda temporada, así como la forma en que continuará la lucha de Butcher y compañía contra Vought.

3 de junio, Prime Video

Ms. Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha integrado a su primera heroína musulmana con esta serie live action protagonizada por Kamala Khan (Iman Vellani), una adolescente estadounidense-paquistaní y admiradora de Capitana Marvel que posee habilidades polimorfas. Cabe decir que este personaje tuvo su debut en Marvel Comics en 2013.

8 de junio, Disney+

Everything Everywhere All at Once

Los multiuniversos no solo están en las cintas de Marvel o DC Comics. Con un mal expandiéndose por diferentes realidades, una inmigrante china se convertirá en la única esperanza para combatirlo accediendo a las habilidades de sus otros yo. La película estelarizada por Michelle Yeoh y con la participación de Jamie Lee Curtis es la nueva locura de A24. De verdad, ofrece más de lo que parece.

9 de junio (preestreno), en salas de cine

“Everything Everywhere All at Once” es el nuevo multiverso que llega al cine. Cortesía: A24

Lightyear

Este spin off de Toy Story toma únicamente al astronauta para contar la historia que inspiró al juguete. Buzz se encuentra en una misión especial cuando, inesperadamente, regresa 62 años, siete meses y cinco días en el futuro. Ahora, ayudará a un grupo de reclutas a combatir un ejército de robots mientras trata de resolver cómo regresar a su tiempo. Chris Evans es el encargado de darle su voz en inglés.

16 de junio, en salas de cine

The Umbrella Academy 3

Luego de detener un nuevo apocalipsis, los hermanos Hargreeves regresan a Umbrella Academy solo para descubrir que en su lugar está la Sparrow Academy. No les quedará más que conocer a los integrantes. No olvides que Elliot Page sigue presente en la serie, pero ya no como Vanya, sino como Viktor.

22 de junio, Netflix

Otros estrenos imperdibles

Nosotras (Deux)

El filme de Filippo Meneghetti sigue a dos mujeres jubiladas cuya relación romántica comienza a ser poco a poco revelada por un acontecimiento.

9 de junio, en salas de cine

Peaky Blinders 6

La última temporada de esta querida serie de la BBC al fin llega al país y lo hará con todos sus capítulos disponibles.

10 de junio, Netflix

Father of the Bride

Después del remake noventero (que hasta tuvo segunda parte), el público podrá disfrutar la versión latina con Andy García, Gloria Estefan, Diego Boneta y Adria Arjona.

16 de junio, HBO Max

Black Phone

Si te gustó Sinister, ve lo nuevo de Scott Derrickson, quien presenta la historia de un niño secuestrado que recibe llamadas de las víctimas asesinadas por su captor.

23 de junio, en salas de cine

Minions: The Rise of Gru

Un Gru de 12 años te enseñará cómo buscó convertirse en el mejor supervillano del mundo en esta precuela. Claro, los minions fueron de gran apoyo.

30 de junio, en salas de cine