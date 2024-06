Marcha Lencha 2024 en CDMX: cuando el orgullo también es protesta

Te contamos todo lo que tienes que saber sobre la marcha de este 22 de junio, en el que saldrán a marchar las lenchitudes, llevarán a cabo actividades deportivas y culturales, además de que presentarán un pliego petitorio

Para nadie es un secreto que la Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP de la Ciudad de México desde hace años dejó de ser una protesta para convertirse en una gran celebración. Aunque no hay nada malo con ello, algunas comunidades consideran que esta actividad no las representa, por lo que han surgido otras propuestas, en la búsqueda de visibilizar las necesidades de otras poblaciones de la diversidad sexogenérica.

Este es el caso de la Marcha Lencha, que desde hace cuatro años impulsa la protesta desde una perspectiva antirracista, anticlasista y descentralizada, inspirada en las Dyke March de Estados Unidos. Andrea Pérez, consultora política, politólogx y una de las organizadoras de la marcha, da más detalles en conversación con + Chilango:

“Veíamos mucho que aquí en México sí había marchas de lesbianas, pero tenían un corte transfóbico o solamente eran para lesbianas con ideología muy ortodoxa, que se consideran ‘lesbianas puras’, por lo que otras identidades, expresiones o personas que no son leídas como mujeres no tenían cabida. Aunado a eso, la Marcha del Orgullo se notaba que estaba un poco más cooptado hacia los intereses y las necesidades de los hombres gays cisgénero, dejando de lado las demás identidades y orientaciones”.

Una Agenda Lencha, una agenda para todxs

La cuarta Marcha Lencha, cada vez más grande, llega este año a las calles de la capital no sólo con una serie de actividades deportivas (retas de futbol), culturales (que van desde presentaciones musicales a pasarelas de kikiball), e incluso económicas (una feria de emprendimientos), sino también con pronunciamientos construidos en colectividad, propuestas concretas y un pliego petitorio dirigido a las instituciones, centrado en las exigencias de las lenchitudes.

Presentar una serie de demandas particulares para este sector es relevante porque no suele estar considerado en las políticas públicas, que normalmente están orientadas sólo hacia los hombres gays cisgénero.

Karla, comunicólogx e integrante del comité, sostiene: “ni el grupo de mujeres ni el grupo LGBT nos incluye dentro de sus acciones o dentro de los programas que vienen desde gobierno o desde otras iniciativas, precisamente porque como tenemos una intersección ahí muy interesante de sexualidad, de orientación sexual y de género, se nos va dejando de lado”.

Por ello, este año se dieron a la tarea de crear una Agenda Lencha a partir de la colaboración abierta. En ella se cristalizan las preocupaciones, necesidades y propuestas de las lenchitudes, y también temas que atañen a todxs, como por ejemplo, la escasez del agua, la crisis climática, la de vivienda o la discriminación.

“También hablamos de seguridad económica, empleo y acceso a recursos básicos, un poco de cómo impulsar la economía circular, de cómo se nos puede incluir en los programas públicos que ya buscan soluciones en este acceso a recursos básicos”.

“No hay una regla de cómo ser lesbiana”

La marcha de este sábado 22 de junio impulsa el reconocimiento de las lenchitudes, población que ha sido invisibilizada y que a menudo se confunde con las “lesbianas puras”, explica don Anahí, organizadora, cineasta y trabajadora sexual.

“En las lenchitudes se incluye a las personas bisexualas, a todas las identidades sáficas, por ejemplo. Hay mucho desconocimiento y se piensa o hay perspectivas que creen que el lesbianismo es ser una mujer cis que le gustan otras mujeres cis solamente, pero hay personas que solamente nos consideramos lesbianas o lesbianas fluides, también hay mujeres trans lesbianas. Hay una gran diversidad sexual, identitaria con respecto a lo que abarcan las lenchitudes. Creo que justamente queremos desestereotipar y desestigmatizar todo esto. Por ejemplo, yo soy una lesbiana fluida y me gustan las mujeres cis y trans lesbianas y no todas las lesbianas tienen que ser como yo, no hay una regla de cómo ser lesbiana, cada quien va generando sus preferencias, va decidiendo qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Estamos invitando a la integración, a la escucha, al diálogo”.

Un camino “nada fácil”

Para Andrea Pérez, quien forma parte de la Marcha Lencha desde su fundación, estos cuatro años representan un recorrido que no ha sido nada fácil.

“A las autoridades hay que explicarles por qué tú necesitas una marcha, explicarles por qué tú necesitas hacer uso del espacio público. Y no solamente es con ellos, todos los años es tener que llegar a explicar a los lugares el por qué es necesaria tu presencia o por qué es necesario hacer este tipo de marchas. Creo que ese es como el reto más difícil: tener que explicar por qué necesito derechos como persona dentro de las lenchitudes”.

– Donde: En el Ángel de la Independencia.

– Cuándo: 22 de junio, a las 12:00 horas.

– IG: @marchalencha