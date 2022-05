Postales y explicación del eclipse lunar

En muchas partes de México pudimos disfrutar del eclipse total de luna. Fotografía: Cuartoscuro

Durante el eclipse total de Luna se produjo el fenómeno astronómico “Luna de Sangre” o “Luna Roja”, el satélite se tornó de color rojizo por la poca cantidad de luz solar que logra filtrarse por la atmósfera terrestre.

A diferencia de los eclipses solares, un eclipse de Luna es totalmente seguro para observar a ojo desnudo o bien a través de binoculares o telescopios.

¿Por qué se genera este fenómeno astronómico?

Este fenómeno sólo ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados. Un eclipse lunar se produce cuando la Luna llena cruza la sombra producida por nuestro planeta tierra.

La sombra de la Tierra tiene una parte menos oscura, llamada “penumbra”, y una parte más oscura, llamada “umbra”.

Cuando la Luna sólo atraviesa la penumbra, el eclipse no es visible a simple vista. El eclipse visible comienza cuando la luna entra en la umbra.

La Luna no se oscurece por completo, sino que adquiere un color rojizo, debido a la refracción de la luz del Sol en el atmósfera de la Tierra.

De acuerdo con la Agencia Espacial estadounidense (NASA, por sus siglas en inglés), el eclipse lunar se vio desde Estados Unidos, México y Latinoamérica, durante la noche del domingo 15 de mayor del 2022 así cómo la madrugada del lunes 16.

Datos que no conocías…

Este término se dice que fue utilizado por primera vez hace casi 2,000 años en el Nuevo Testamento de acuerdo a Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Este término fue usado en un escrito dónde Herodes Antipas le corta la cabeza a Juan Bautista por instigación de su esposa Herodías.

“Se ha buscado si los astros influyen en el quehacer humano, pero no se ha visto que ocurra así: por ejemplo, muchos niños nacen al mismo tiempo en el mundo y sus vidas son muy distintas; calamidades ocurren a diario, pero no tienen nada que ver con que si hay o no eclipses”. afirma la investigadora de la UNAM.

