Smishing, la nueva forma de ciberestafa que llega por SMS

Se trata de una modalidad del phishing, con la que la ciberdelincuencia busca obtener los datos personales e identitarios de otras personas, con el fin de cometer delitos a nombre de éstas

“La entrega se intentó 2/2 veces, confirme sus datos o su artículo será devuelto: https://www-ups-com.me/mx” se lee en uno de los mensajes malintencionados que llegan vía SMS al celular de la víctima. La idea es lograr que la persona usuaria ingrese al link y siga el paso a paso para recibir la supuesta paquetería.

La realidad es que la persona no está recibiendo un mensaje de ninguna empresa de paquetería, pues se trata de un ataque conocido como smishing, un fraude cibernético diseñado para robar datos personales e identidad, para después usarlos en la comisión de otro tipo de delitos, como fraude, extorsión y hasta suplantación de identidad.

Se trata de una modalidad de phishing, estafa que normalmente se lleva a cabo por medio de correos electrónicos. Una vez que cometen el fraude, los cibercriminales se hacen pasar por la víctima para pedir a los círculos cercanos de amigos y familiares una cantidad monetaria, bajo el argumento de “estar pasando por una situación complicada”, ya sea de salud o por dificultades para acceder a su banca.

“Cuando las personas llegan a ser víctimas de smishing deben presentar de inmediato su denuncia, o presentar un acta especial donde mencionen lo que sucedió”, explica la oficial Fátima Colín, adscrita a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en entrevista para + Chilango.

En el acta especial o denuncia queda asentado que la persona afectada desde ese momento deja de tener uso de la cuenta, para que quede en evidencia que no son responsables de los delitos que pudieran llevarse a cabo en su nombre. Entre las recomendaciones que hace la Policía Cibernética a las víctimas de smishing está el no entablar ninguna comunicación, no compartir información personal, no hacer depósitos bancarios y bloquear de inmediato sus cuentas, en especial cuando tengan vinculada la aplicación de mensajería instantánea con otras redes sociales.

¿Cómo denunciar?

La Policía Cibernética de la SSC-CDMX tiene una línea de atención las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender reportes de la ciudadanía víctima de este y otros delitos cibernéticos. Las personas pueden comunicarse al número 55 5242 5100, extensión 5086, y al correo electrónico policia.cibernetica@scc.cdmx.gob.mx.

“Cuando nos marcan a través de la línea telefónica o un correo electrónico mencionando lo que sucedió, se les brinda la atención correspondiente a los usuarios y también se les dice que deben enviar un correo electrónico a la aplicación de mensajería, explicando todo lo sucedido. La aplicación les manda un mensaje donde les dice en qué tiempo se tienen que conectar para poder reestablecer la cuenta o tener acceso a intentos de recuperar la cuenta”, menciona la oficial Colín.

La Policía Cibernética brinda asesorías a las personas que aún no han sido víctimas de fraude, con la intención de que estén alerta en caso de ver algo sospechoso en el mundo virtual. “Los ciudadanos se acercan con nosotros para saber si una cuenta es falsa o tiene algún reporte, les ayudamos a averiguar si la cuenta es fidedigna o está suplantándola identidad de otra instancia o persona”, indica.

Pendientes de las alertas

Este tipo de fraudes han existido desde hace mucho tiempo, sólo ha cambiado la manera en que llegan a las personas; por ello existen muchas herramientas que ayudan a prevenir y/o evitar que los ciudadanos sean víctimas de este delito.

Ahora se utilizan las redes sociales para enviar enlaces, hacer creer a las personas usuarios que fueron ganadores de algo o que recibirán un paquete por parte de una persona a la que no conocen.

“Entre las recomendaciones que nosotros damos está evitar acceder a enlaces, contestar mensajes de desconocidos, si les manda un mensaje algún familiar o amigo y la oferta es muy atractiva y es muy fácil adquirir el producto o el regalo, si tienen alguna duda o un comentario, la población puede llamar a la policía cibernética y hacer mención de lo que está sucediendo, nosotros tenemos reportes y les damos la información correspondiente”.

La oficial Fátima Colín hace una invitación a la ciudadanía a que esté pendiente de las alertas cibernéticas que la Policía Cibernética de la SSC-CDMX emite constantemente, en las que publica de qué manera están operando las organizaciones criminales, haciéndose pasar por empresas turísticas, hoteles o agencias de viajes, por ejemplo, con el fin de cometer algún delito ligado al fraude, la extorsión o la suplantación de identidad.

“Se lleva a cabo una investigación y colaboración con la fiscalía para que puedan capturar a estas personas, que las personas estén atentas a los comunicados en las redes sociales para que eviten ser víctimas de fraude”.