Teorías de la conspiración: sobre AMLO, el anunnaki “bueno”, y los reptilianos del poder

Las teorías de la conspiración viven un nuevo apogeo en redes sociales, que se desencadenó a raíz de la pandemia de COVID-19, momento de pánico pero también de falta de información veraz, señalan investigadorxs

“Los anunnakis que controlan Ecuador mordieron el anzuelo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, les puso hace un par de días”, señala una persona que publica en Tiktok sus análisis geopolíticos y de “exopolítica”, como se le conoce en el mundo de la ufología a las supuestas relaciones políticas entre la civilización humana y las de otros mundos.

El tema que aborda es el conflicto diplomático que surgió a raíz de la toma de la Embajada de México en Ecuador, a manos de las fuerzas de seguridad de ese país. El influencer afirma frente a la cámara de su celular que las autoridades que dirigen el país sudamericano son “entidades reptiles”, que a su vez son controladas por los “anunnakis estadounidenses”.

En contraposición, señala, están los “kuthulus y luciferinos de Rusia y México”, quienes trabajan contra los designios de otra civilización extraterrestre. En el video, un usuario sentencia: “Nosotros los kuthulus tenemos protección total a nuestro rey AMLO y pronto la conciencia humana tendrá un cambio total”.

La publicación lleva casi 73 mil vistas y 3 mil likes, aunque no alcanza ni de cerca las casi 500 mil vistas del video de la misma cuenta, en el que se afirma que AMLO es el presidente “más místico” de la historia de México, con pedazos de intervenciones del mandatario en sus conferencias matutinas: “sí soy peje, pero no lagarto” o “sí soy místico, porque la vida no sólo es lo racional”.

COVID-19, un detonante

Este crecimiento desmedido de narrativas que nos hablan de anunnakis, kulthulus, reptilianos, draconianos y luciferinos se debe en gran parte al encierro, desinformación, miedo e incertidumbre que generó en la población la pandemia por COVID-19, coinciden investigadorxs.

Ricardo Mansilla, autor de Teorías de la conspiración, fake news y COVID-19, afirma que las medidas extremas de distanciamiento social y de confinamiento con el objetivo de coartar la expansión del virus tuvieron un impacto decisivo sobre el imaginario colectivo.

“En la era de internet, el ciudadano común se siente atrapado por la vorágine de cifras, datos y noticias, en ocasiones contradictorias, que encuentra en el mundo virtual. Muchas personas pueden pasar más tiempo en casa y lo ocupan buscando en línea respuestas a una situación incierta y que cambia rápidamente”.

Para Andrea Murillo, investigadora del Colegio de Michoacán, existen dos grandes momentos de expansión de las teorías de la conspiración en México: una se dio a fines del siglo XX (un momento de ruptura económica en el país y de cambio de milenio) y otra durante la pandemia del COVID-19: “En el largo espectro de las teorías de conspiración, el alienígena reptiliano mayormente difundido desde el desorden capital de finales del siglo XX reemergió letal con su poder dominante”.

Dominación “reptiliana” o las fallas del Estado

Murillo señala particularmente las teorías que hablan sobre la dominación de los reptilianos, que están estrechamente vinculadas con una postura contra el poder. Para la investigadora, en los discursos que se formulan contra “ellos”, ya sean “buenos” o “malos”, va implícita una falla en el Estado y sus instituciones para aplicar justicia en diversos casos.

“La importancia de su ‘ellos’ radica en la imaginación, la fe y la conspiración como formas de reproducir el poder en la vida sociopolítica. El ‘ellos’ impersonal contiene una imagen de vacío o vaciado, ‘algo que se debe llenar’, en términos de Monique Nuijten. Y esta cualidad implica el constante interés de las personas en buscar agentes y grupos sociales que encarnen ese poder”.

Para las personas que siguen estos discursos, hay países “buenos”, principalmente de América Latina y Asia, y jefes de Estado como Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin; y del otro lado, hay naciones y personas “malas” que detentan el poder: como Estados Unidos, países de Europa, el presidente estadounidense Joe Biden e, incluso, los narcotraficantes.

Todos los caminos conducen a… fake news

Mansilla, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señala que los conceptos de teoría de conspiración y fake news están indisolublemente unidos.

“A menudo, las teorías de la conspiración se establecen como la explicación sugerida para una fake news que alcanza mucha atención en el mundo virtual. Asimismo, una teoría de conspiración —basada originalmente en un hecho real, incontrovertible, pero que reclama una explicación— puede generar fake news que, como vástagos, se apoyan en su trama”. En una conferencia virtual cuyas conclusiones fueron recogidas por la Gaceta CCH, el investigador habla sobre la importancia de leer las fuentes correctas: “el 71% de la población que al principio murió por COVID-19 sólo tenía educación básica”.