Blink-182 en la CDMX: ¿sabes quiénes son los integrantes de la banda?

Una de las bandas punk más populares de la década de los 90 y principios de los 2000 llegará por primera vez a tierras capitalinas.

Ciudad de México, Monterrey y Tijuana serán los sitios que visitará la banda californiana a principios y mediados de marzo. Antes de entrar en tema, el costo de los boletos aún no ha sido lanzado para el público general, pero la preventa dará inicio el próximo 19 de octubre y venta al público general será el 20 del mismo mes.

Para que no te tachen de “poser” te vamos a compartir quienes integran esta banda para que conozcas más sobre ellos:

Tom Delonge: Músico, compositor y empresario estadounidense que fundó las empresas de ropa skate Atticus y Macbeth Footwear. Delonge es uno de los fundadores de la banda y pese a haberse separado de la banda, su paso en Blink ha sido muy exitoso lanzando siete álbumes y siendo uno de los rostros más populares de la banda.

Travis Barker: ¡No!, no vamos a hablar de sus relaciones, sino de su música. Conocido por sus grandes dotes en la batería con la integración de Barker la banda elevó su nivel de calidad y nos dejó uno de los discos más recordados por el pop punk como Enema State que tenía canciones como “What’s My Age Again?”, “All the small things”, y “Adam’s Song”.

Mark Allan Hoppus: Empresario, músico, productor y diseñador de modas. Es bajista, cantante y fundador de Blink 182. Aparte de Blink 182, fundó la banda +44 junto al baterista Travis Barker. Tal vez lo ubicas más por su gran performance en la canción Miss You.



