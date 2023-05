Claudia Sheinbaum califica de ridículas acusaciones de Loret de Mola

Fotografía: Cortesía

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum desmintió que en sus viajes fuera de la Ciudad de México lleve su equipaje en maletas de marca que llegan a costar 150 mil pesos, lo cual calificó de “ridiculo”, al tiempo de asegura que quienes creen que el Premio de Ciencias que ganó su mamá, Annie Pardo, sólo se trata de “mezquindad”.

Me da mucha risa porque estaba yo sentada aeropuerto de Hermosillo para regresar a la ciudad, no es un aeropuerto muy grande, y supongo, porque no me fijé, que había unas maletas ahí. Yo viajo con bolsa que me regalaron, no es es de marca (la muestra), en dónde llevo mi agenda, mi cuaderno y el libro que leo en el avión, es una bolsa de tela, no tiene nada que ver, es absurdo, no conozco la marca, fue una casualidad que estuviera sentada ahí, pero lo que quieren es generar una contradicción en nuestra vida, no lo van a lograr, explicó.



Añadió que “no somos farsantes, no somos mentirosos, tenemos convicciones, pero además ni conozco la marca, ni tengo los recursos para comprar una maleta de ese tipo, pero además voy y vuelvo, entonces es falso, es pura mentira”.



Asimismo, aclaró dicho por Carlos Loret de Mola en su noticiero, “que cada vez tiene menos rating”, en el sentido de que el Gobierno capitalino hizo un contrato con amigos de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, “falso, ahí están los contratos, nada, es absolutamente un invento. Lo que tienen ellos es la mentira como forma de hacer política, nosotros tenemos la verdad y la convicción, por eso somos dos proyectos distintos… ¡ya hasta inventaron que tenía un hijo con no sé quién (ríe), pura mentira, pura farsa, es ridículo, y no sólo es el PRD, sin todos juntos, la maraña esa que se hizo que se llama ¿cómo…?, es una maraña que utiliza la mentira, nosotros a hacer nuestro trabajo que es lo importante.



En tanto, respecto del galardón que obtuvo su mamá, dijo que el Premio Nacional de Ciencia es muy difusión de las obtener y lo otorga un Comité Científico a partir de los currículos, no es la decisión de un político.



“Hay mucha mezquindad de mucha gente, principalmente de adversarios políticos que no pueden creer que una mujer tenga un premio, además de que hay una frustración en sus vidas, porque sólo así se puede explicar ese odio. Yo estoy muy orgullosa de mi madre, y como ella, mis hermanos, nietos, bisnietas, bisnieto, y yo, hay muchísimos alumnos porque ella a firmado a miles de jóvenes que estoy segura que están orgullosos de ella, entonces que sigan parloteando, porque se quedan ahí en el aire”, finalizó.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.