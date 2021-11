Cofepris alerta sobre “productos milagro”

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió cinco alertas contra “productos milagro”. En un comunicado, el organismo informó que estos prometen aliviar padecimientos, quitar dolores o curar enfermedades sin presentar ninguna evidencia técnico-científica y causando riesgos a la salud.

Los productos señalados son Osteo Sin Max, 365 Skinny High Intensity, Cicatrisan Plus Max, Pulmo Calcio y Riñón Vida Plus Max. Ninguno de ellos, dijo, cuenta con registro sanitario, ya que no han demostrado seguridad, calidad o eficacia; además, se desconoce el contenido de sus ingredientes. (Chilango)