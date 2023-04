Combaten la extorsión desde el Consejo Ciudadano de la CDMX

Fotografía: Cortesía. Texto por Carlos Navarro.

El organismo tiene diversos mecanismos para apoyar a la población que se convierte en posible víctima ante este delito. Pueden llamar 55 5533 5533 para recibir apoyo o bajar la aplicación No más extorsiones

En una Ciudad donde hay más de 100 modus operandi de extorsión identificados, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino brinda apoyo a las víctimas. A través de su app No más extorsiones tienen identificados más de 270 mil números involucrados en este delito. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Nacional de Seguridad Pública, durante 2022 la capital se abrieron 357 carpetas por extorsión. Sin embargo hay un mayor número de intentos, siendo los montadeudas los que han acaparado mayor atención en los últimos meses. Tan sólo el Consejo brindó 31 mil 438 atenciones en 2022. Su presidente Salvador Guerrero Chiprés explicó a Máspormás el trabajo y la estrategia alrededor del combate a la extorsión.

¿Qué estrategias tiene el consejo para combatir la extorsión en la Ciudad de México?

Participar en el Gabinete de seguridad, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, porque eso nos permite presentar los reportes ciudadanos y darle seguimiento a ellos con las autoridades del primer nivel, en este caso, la Fiscalía o el secretario de Seguridad Ciudadana, además de la jefa de Gobierno. Y si es una extorsión más compleja, con las autoridades federales como la Guardia Nacional. Tenemos una aplicación que se llama No más extorsiones, que permite que las personas enriquezcan una base de datos de personas que han intentado extorsión o fraude dentro del país. Ahí tenemos 270 mil números telefónicos y, al tener esa aplicación en todos los teléfonos, se elimina prácticamente 95% el riesgo de que te estén molestando, porque prácticamente toda la extorsión entra por el teléfono celular.

¿Cuáles son los modus operandi que han detectado en el Consejo?

Son como 100, te platico dos: el más reciente ha sido el montadeudas, que usan prácticas extorsivas para cobrar supuestos préstamos. Después de que bajar una aplicación, montadeudas llegó a representar la mitad del todos los reportes de extorsión del año pasado durante varios meses. Otro muy frecuente son aquellos que tienen que ver con cobranza ilegítima, cobranzas extorsivas de préstamos que se hacen de manera presencial, en contraste con los de montadeudas, que son digitales.

¿Cuál es el perfil más afectado en la Ciudad de México?

Eso le pasa a todo mundo, pero más en el caso de mujeres: 55% de los reportes son de mujeres. También hay que señalar que 69% de los reportes fueron tentativa, es decir, no se consumó el delito. Hay mucho más intentos de extorsión de los que son reportados y también son mucho más los que carecen de éxito delincuencial. Hay una resiliencia, sobre todo en la Ciudad de México, respecto a la extorsión. A escala nacional esa resiliencia es un poco menor. En concreto, eso quiere decir que en la Ciudad de México es más difícil que te extorsionen.

¿Cuál es el proceso que siguen desde el Consejo cuando llega una llamada de este tipo?

Tratamos de convencer a las personas, si son víctimas, en acudir al Ministerio Público. Insisto, muchas son tentativas y sólo están compartiendo la información para que les sea útil a otros. Nosotros agregamos los datos, los analizamos y sugerimos a partir de ellos algunos mecanismos que puedan ser útiles en política pública para combatir la extorsión. Acompañamos a las personas hasta donde ellas nos permiten.

¿Qué recomendaciones generales se hacen a la población ante estos casos desde el Consejo?

Que bajen la aplicación No más extorsiones. Que ante estas llamadas cuelguen el teléfono, verifiquen la información y reporten al Consejo o la Fiscalía. Y que en todos los casos, aunque no pueda verificar de inmediato la información, no se presten a entregar dinero a nadie. No les hagan caso a los delincuentes que dicen tener una complicidad entre ellos y las autoridades, porque es falsa.

Empoderamiento

Desde el Consejo Ciudadano se tiene la idea de que empoderar a las personas ante una situación de este tipo es fundamental para combatir la extorsión. Salvador Guerrero Chiprés considera que “ante la amenaza extorsiva, el empoderamiento psicológico ayuda, así como la guía jurídica cuando se trata de hacer justicia. Parte de la estrategia es también acompañar a las personas al Ministerio Público para darle seguimiento a los casos que tengan suficiente detalle y evidencia, de tal manera que eso se puede constituir en un litigio estratégico ejemplar que sea orientado de lo que debe hacerse y también que sea ejemplar para los delincuentes”, finaliza.

