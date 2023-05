De cara a la Finitud del ser humano, un estreno teatral que debes de ver en CDMX

Fotografía: Alberto Hidalgo

Este estreno teatral te pondrá frente a una pareja que acaba de vivir una de las situaciones más dolorosas de la existencia humana, una que, aunque es cruda, trae consigo esperanza

Una pareja acaba de ver morir a su hija en un accidente. Fue algo que pasó en un instante, inesperadamente y que, sin embargo, les dolerá toda la vida. Pero la puesta en escena Finitud justo se posiciona en las horas posteriores a tan trágico momento. El presunto responsable tampoco ha sobrevivido y, aun así, la culpa sigue presente, convertida en un territorio que la audiencia explorará junto con los protagonistas de la pieza escrita y dirigida por Víctor Weinstock. En entrevista, el dramaturgo —que hace poco también presentó La hora de todos— comparte un poco de lo que le esperará al público.

¿Cómo surgió esta obra?

Esta pieza la acabo de escribir recientemente, a finales del año pasado, es parte de una trilogía que se llama “Finitud” y es la primera que sucede en el siglo XX. La escribí como un homenaje a Fernando Zaragoza Blanco, hijo de (los actores) Mario Zaragoza y de Patricia Blanco, quien lamentablemente murió el año pasado. Entonces es una reflexión en torno a la pérdida de un ser querido, que todos hemos padecido de alguna manera, y a la culpa que sentimos por no haberlo despedido, por no haber hecho lo que pudimos haber hecho, el estar dispuesto a cambiar tu vida por la de otra persona.

Tengo entendido que, aparte de la pareja, va a haber un tercer personaje. ¿Cuáles son sus roles?

La pareja que mencionas se llama XX y XY porque, por un lado, son “personas reales”, es un mecánico carretero y una exprostituta, viejos los dos, que se enamoraron de repente y tienen un embarazo sorprendente. Esta bebé la pierden en un accidente en la carretera, tan sorpresivamente como se embarazaron. La obra trata de las primeras 12 horas posteriores al accidente y se llaman así (los personajes) porque también representan ese gen de pensamiento mágico y pensamiento racional que trae la humanidad desde que es humanidad. Y está el tercer personaje, que es YY, interpretado por Mario Zaragoza, mientras la pareja son Gastón Llanes y Patricia blanco. Mario funge como un indigente que fue testigo del accidente y confronta a la pareja con la cruda realidad, con el hecho de que la pérdida es irreparable y la muerte es permanente.

Leía en la sinopsis que esta obra es tragicómica, ¿de qué forma se lleva o se equilibra el toque de humor con un tema fuerte?

Hablamos de humor, no me refiero a farsa, payasada o chiste, sino a la capacidad que tenemos los seres humanos de utilizar el humor como vehículo de salvación, como un ejercicio libertario de nuestra capacidad. Los mexicanos somos expertos en ello, de entrada, y estos personajes son mexicanos: somos afines a burlarnos de la muerte, a reírnos de nosotros mismos, y estos personajes tienen esa misma maravillosa capacidad. Insisto, no es una farsa o un chiste, pero son capaces de reír en su triste situación.

¿Toda la obra recaerá enteramente en la actuación o tendrá apoyo tecnológico?

Para las personas que estamos involucradas, tanto actores como productores creativos, es nuestro primer montaje de una nueva compañía que hemos fundado: Teatro de Fuego. Y una de sus principales características era poner el acento en la actuación, la palabra y su relación con el espectador, la esencia misma del fenómeno teatral. De ahí nuestro nombre: queremos regresar al origen mismo del teatro que imaginamos, mucho antes de los griegos, en el Paleolítico, alrededor de una fogata con una sola persona histriónica contando una buena historia. Hemos reducido al mínimo la escenografía e iluminación para poner el acento en la esencia del fenómeno teatral.

Una trilogía de posibilidades

Esperando que esta primera parte conecte con el público, Finitud dará paso a dos historias más que explorarán las posibilidades despendidas de sus propios personajes. Por ejemplo, la segunda entrega se centra en qué hubiera pasado si los padres fueran las víctimas del percance, y no la niña, considerando que todo se desarrolla en una provincia mexicana durante los años 70. De acuerdo con su autor, la trilogía está escrita de tal forma que puedan presentarse las tres obras juntas y se “contaminen” dentro de una posible lección.

Dónde: Teatro Varsovia (Varsovia 9, col. Juárez)

Horario: lunes, a las 20:00

Costo: $250, en taquillas

