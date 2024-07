El libro de tus sueños

Artemisa Téllez, escritora y experta en literatura lésbica, nos cuenta acerca de su proceso para crear el libro que hacía falta en las librerías

Por Diego Mapache*

Hacer un libro no es fácil, pero la escritora Artemisa Téllez, gracias a su incansable esfuerzo hoy, logró publicar su libro Hasta que comienza a brillar. Antología de cuento lésbico mexicano, publicado este 2024 por Penguin Random House. Y para saber de este proceso, hablamos con ella.

¿Cómo surgió la idea del libro?

El proceso del libro empezó con la tesis de maestría de María Elena Olivera. Ella fue la primera mujer en México que hizo un análisis del personaje de la lesbiana. Ahí surge mi interés de explicar cómo es esto de la literatura lésbica. Tiempo después, Odette Alonso y Paulina Rojas hacen una antología de poesía lésbica que se llama Versas y Diversas (UAA, 2020).

De inmediato dije “no, la que hay que hacer es la de cuento”, porque el cuento lésbico que se escribe en México es de muchísima calidad. Son cuentos interesantes, impresionantes, con sentido del humor, ofrecen algo diferente a lo muy conocido. Ahí es cuando me pongo seria y me propongo a hacer la antología.

¿Qué dificultades enfrentaste en el proceso y cómo lograste publicarlo?

Al armar la antología no hubo dificultad alguna. Todas las mujeres que busqué para pedirles sus textos me dijeron que sí. Fue un proceso muy placentero y sin contratiempos. La dificultad principal fue encontrar una editorial que la publicara. Quienes inicialmente habían quedado de hacer el libro me daban largas y me propusieron hacer un libro electrónico. Ahí es donde dije “no, gracias”.

Unos días después comencé a platicar con una editorial independiente. Fue muy emocionante porque se autodenominan feministas. Les mando el libro, tiempo después tenemos una reunión y me dicen “ya está todo listo, pero este y este cuento no van porque son temas muy polémicos, no representan nuestros valores como editorial”.

No pude aceptar eso, entonces me quedé sin editorial por segunda vez, me ardía la cara de coraje. Una amiga me sugirió ir a Penguin Random House, “no pierdes nada con mandar tu libro y que por lo menos te contesten que no”.

Lo mandé como quien compra un boleto de la lotería. Y cuando me dicen “Sí”, todo fue exactamente al revés, a los otros los correteaba y aquí fue como subirme en un carrito. Hoy ya salió, ya se presentó, se sigue promocionando y ha llegado a toda la República Mexicana.

¿Cómo ha sido la recepción del libro por parte de la comunidad?

Ha sido muy hermoso. Eran 37 autoras que estaban esperando que el libro se publicara y fueron felices cuando salió. Al público que no necesariamente es lésbico también le ha gustado, han hecho buenos comentarios.

Ayer me dijo una de mis alumnas que en su cumpleaños le regalaron mi libro. Sentí esa felicidad de decir “Bueno, se mueve, lo están tomando como suyo”. Para mí eso es súper emocionante porque son las autoras a las que admiro, son cuentos que yo leía, que a mí me apasionaban.

Taller permanente del cuento erótico para mujeres

Artemisa dirige este taller desde el 2006 y van 19 generaciones. Es un espacio seguro para que las mujeres escriban y reflexionen sobre erotismo, placer y sexualidad. Según la autora, estos textos tienen su fortaleza en que la sexualidad entre mujeres se aborda siempre con gracia. Le llama “humor lésbico” y es una forma de ver el mundo e interpretar la realidad.



*Texto adaptado para + Chilango