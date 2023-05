Desaparece llave conmemorativa en Alcaldía Cuauhtémoc con valor de 360 mil pesos

Fotografía: Cortesía. Texto por Carlos Navarro

En los registros físicos de la alcaldía Cuauhtémoc no se halló la pieza, según las mismas autoridades.

La llave conmemorativa de la alcaldía Cuauhtémoc es una “escultura acuñada en metal engarzada por joyeros en estuche de madera fina y cubierta de piel”, según reza la descripción de un contrato que le refiere un valor de 359 mil 600 pesos.

Muchos ambicionan esta Alcaldía para robar, saquear y llenar de puestos cada calle. Yo quiero seguir demostrando que se puede gobernar diferente, dejando obras que beneficien a la gente. El que desee un mejor #Cuauhtémoc, necesita sumarse a este Gobierno. ¡Seguimos trabajando! pic.twitter.com/2s3Wr7WpgE — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) May 9, 2023

La demarcación, que encabeza Sandra Cuevas Nieves, celebró este acuerdo (AC/CPS/058/2022) con el Grupo Industrial GEZ S.A. de C.V., pero ahora no saben el destino del bien adquirido.

En la descripción, se habla del reconocimiento honorífico otorgado a las personalidades importantes o miembros eminentes. Sin embargo, se solicitó vía transparencia saber a quién se le había entregado la llave, pero la respuesta fue la siguiente: “Al respecto, y en atención al principio de máxima publicidad y por lo que corresponde a esta oficina de Asesores de la alcaldía Cuauhtémoc (…) informo a usted que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los registro físicos y electrónicos de las áreas de la Jefatura de la alcaldía, Secretaria Particular, Coordinación General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración, Asesor Enlace con Gobierno, Asesor A, B y C, no se encontró registro alguno sobre la información que se pretende obtener, ya que hasta la fecha (24 de marzo de 2023), no se ha entregado ninguna llave conmemorativa de la alcaldía Cuauhtémoc”, sostiene el documento firmado por el Asesor Enlace con Gobierno, Miguel Ángel Juárez Ugalde. Incluso, el Subdirector de Recursos Materiales, Rafael Gutiérrez Arizmendi, explicó que tampoco tenían conocimiento del destino del bien o para qué se utilizó. “(…) no se cuenta con la información solicitada, ya que no se encuentra en el ámbito de atribuciones y competencia de esta Subdirección de Recursos Materiales”, dice el documento con el folio 092074323000783. No obstante, esta área sí tenía conocimiento de la elección del proveedor que se encargó de hacer la llave conmemorativa de 360 mil pesos.

Explicó que se adjudicó el contrato porque, después de realizar un estudio de mercado y analizar las tres propuestas realizadas por las empresas, Grupo Industrial GEZ resultó ser la empresa que ofreció la mejor propuesta en cuanto a precio-calidad del servicio requerido.

La empresa tiene domicilio en Guadalupe Ramírez, en la colonia Santa María Tepepan, en la alcaldía Xochimilco, donde se preguntó por ella y los vecinos no tenían conocimiento. También se llamó telefónicamente pero el número que se brinda es inválido.

Más negocios

Además de la llave, se pagaron 300 mil pesos por el servicio de reparación y mantenimiento de estructura de gimnasio, instalación eléctrica, iluminación, reposición de piso faltante de concreto y duela laminada del Deportivo Peñones, según el contrato AC/CPS/060/2022; y otro contrato (AC/CPS/062/2022), también de 300 mil pesos, por el suministro y colocación de canalones pluviales de 10 pulgadas en todo el perímetro de techumbre, reforzamiento de estructura con perfiles comerciales y cambio de bajadas pluviales a base de tubería de distintas medidas.

