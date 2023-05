El imperio económico de Star Wars

Fotografía: Disney. Texto por CBR

Si hay una franquicia que ha logrado convertirse en parte del imaginario colectivo, es la de Star Wars. Más allá de su influencia cultural, ¿cuál ha sido su resonancia en la economía global?

“Hablando en números” se estima, según informes de la propia LucasFilm (contrastados por la NPD Group y la Nash Information Services), que de 1977 a 2012 se recaudaron [en dólares estadounidenses]: 15 mil millones en juguetes (figuras de acción, LEGO, objetos de colección, sables de luz, disfraces); 4.7 mil millones en videojuegos (Atari, PC, Wii, Xbox, Playstation); 4.3 mil millones en venta de películas para el hogar (8 mm, Beta, VHS, DVD, Blu-ray); 2 mil millones en publicaciones impresas (novelas, libros de consulta, ilustrados, cómics); 1.3 mil millones en diversos productos promocionales (pósters, camisetas, tazas, llaveros, calcomanías, peluches); 1.2 mil millones en renta de películas y videojuegos.

Esta comercialización da un total de 28.5 mil millones, sin contar lo que recaudaron las 7 primeras películas de la saga en taquillas. Sólo en el año de su estreno, la primera cinta recaudó más de 79 millones de dólares (equivalentes a más de 300 millones actuales). Si aún quedaba alguna duda sobre la “rentabilidad” de esta franquicia, en casi 35 años, con 420 millones de dólares de costo de producción en sus películas (origen de toda su comercialización) generó más de 4 mil millones de utilidad (sin considerar la inflación y el ajuste a los precios actuales).

Sumados a la cuenta anterior, Star Wars generó 33 mil millones de dólares mientras fue propiedad de George Lucas. Desde que este vendió la franquicia a Disney, no hay manera de acceder a su rentabilidad real.

¿De dónde surgió su celebración? “”

El llamado “Día de Star Wars” (que se celebra desde 2007) surgió por la paronimia que hay en la pronunciación del 4 de mayo en inglés (May the Fourth) con la célebre frase “May the Force Be With You”, que se volvió icónica desde la primera cinta de Star Wars (1977) —después renombrada como Episodio IV: Una nueva esperanza—. Sin embargo, esta relación semántica no fue acuñada por los fans de la saga intergaláctica, sino por el partido conservador británico para felicitar a Margaret Thatcher (cuando fue electa primera ministra del Reino Unido el 4 de mayo de 1979), por medio de un anuncio en The London Evening News: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”.

