Emprende en diciembre: sácale el mejor provecho a las fiestas

¿Es el cierre de año un buen momento para arrancar un negocio? La respuesta es ¡sí! Si bien nunca hay una temporalidad ideal para emprender, hacerlo en esta época del año trae muchas ventajas

La temporada de fiestas trae consigo oportunidades imperdibles para los y las emprendedoras. No solo por el movimiento comercial que es mucho más fuerte que en otras épocas, sino por la cercanía al cierre de ciclo del año.

Así que veamos, una a una, algunas cualidades de diciembre para que te animes a hacer realidad ese sueño:

Las personas gastan más en diciembre

Si te animas a iniciar tu emprendimiento desde ya, la buena noticia es que puedes aprovechar un momento de mucha liquidez en las personas, gracias a los aguinaldos. También, es una temporada en la que el gasto se incrementa, pues muchas personas acostumbran utilizar ese excedente en regalos, viajes o cursos. Así que, si ya tienes algo definido, no hay mejor momento para empezar. Podrías acelerar el proceso de ventas y empezar a probar el mercado. Es una oportunidad única.

Tienes un pretexto para arrancar con el Año Nuevo

Estar tan cerca de enero te permite aprovechar todo diciembre para planear y organizar el negocio. Puedes definir tus metas, aterrizar a tu cliente ideal (a quien está dirigido tu producto o servicio), generar contenido para redes sociales y dejar todo listo para darle banderazo la primera semana de enero. También puedes utilizar este mes para poner en forma tu emprendimiento formalizándolo con las instituciones correspondientes.

Más vale iniciar algo y arrepentirte que no hacerlo

Una de las grandes verdades del emprendimiento es que se requiere ser alguien que accione e implemente. Algunas veces, el miedo al fracaso puede ser un gran obstáculo pues no hay certezas, pero la forma en la que lo abordes puede ser la diferencia. Iniciar un negocio en diciembre puede parecer riesgoso, pero también es una oportunidad única. Si las cosas no salen como esperabas, no pasa nada, tendrás un gran aprendizaje que hará que mejores pasa la siguiente iteración. ¡Anímate!

Dedica tiempo a la planeación y estrategia de tu negocio

Una realidad al emprender es que la operación, muchas veces, le quita tiempo a la estrategia. Es decir, la cotidianidad con sus pendientes, problemas y actividades, nos quita perspectiva de la prioridad: el crecimiento del negocio. Dedicar tiempo a idear los caminos de desarrollo de una empresa es casi imposible cuando su líder tiene que sortear el multitasking desempeñando varias funciones claves a la vez, sobre todo en etapas tempranas.

Si algo requiere una persona emprendedora es capacidad de organización. No basta con llevar una agenda o seguir un calendario semanal o mensual, ir al frente de un negocio requiere una disciplina que estipula por lo menos tener claridad trimestral y un objetivo semestral en la mira. Pareciera abrumadora esta mega organización de vida, pero se puede lograr muy fácil: adoptando hábitos que te faciliten alcanzar tus metas.

Un hack que comparten los más exitosos en el mundo de los negocios está al alcance de tu mano, es muy sencillo de realizar y puede cambiar el destino de tu negocio; reserva tiempo de tu agenda o calendario, aunque sea dos horas a la semana, a únicamente pensar en la estrategia de tu empresa.

Imagina que todos los lunes o todos los viernes, dedicas dos horas solo a ponerte a pensar cómo le vas a hacer para que el negocio crezca. Pero ese tiempo debe ser enfocado, sin llamadas, distractores externos o propios. Si lo logras hacer, no solo vas a permitir que las urgencias no te absorban sino que lograrás desarrollar tu negocio.

De esta forma no sólo serás un empleado que opera la empresa o ese activo que todo lo soluciona, tendrás una función estratégica fundamental para que tu negocio no se quede estancado y pueda escalar.

Texto por Laura Ramírez Delgado para Máspormás