Empresas unicornio: una nueva era de innovación y emprendimiento digital

Pocas son las compañías que logran generar en corto plazo un valor de 1,000 millones de dólares. En América Latina, sobre todo en México, estas comienzan a figurar. Foto: Shutterstock

Las nuevas tecnologías digitales han permitido que jóvenes emprendedores generen ideas innovadoras de negocio hasta el punto de alcanzar el estatus de unicornio. ¿Has leído o escuchado de este término?

Las empresas unicornio también se les conoce como startups. Se trata de negocios emergentes que consiguen una valoración de 1,000 millones de dólares o más durante sus primeros años de existencia.

No obstante, para poseer este título deben mantenerse privadas y no cotizar en la Bolsa. Otra de sus características es que la mayoría de ellas emplean la estrategia de relación directa con el consumidor, es decir, B2C (Business to Consumer).

¿Dónde surge el término de empresa unicornio?

Fue en 2013 cuando Aileen Lee, inversionista estadounidense de capital de riesgo y fundadora de Cowboy Ventures, empleó por primera vez el término de empresas unicornio.

A través de un artículo, publicado en la página web TechCrunch, explicó que estas tienen un factor “extraño” pero a la vez “mágico” que las lleva a alcanzar dicha valoración dentro del mercado.

“Sí, sabemos que el término ‘unicornio’ no es perfecto (aparentemente, los unicornios no existen, y estas empresas sí), pero nos gusta el término porque para nosotros significa algo extremadamente raro y mágico”, señaló.

Para ella, este tipo de empresas se clasifican en cuatro modelos de negocio: comercio electrónico (el consumidor paga por bienes o servicios), audiencia de consumidores (monetización a través de anuncios o leads), software como servicio y software empresarial.

Las más importantes en su momento

De acuerdo con Lee, empresas como Google, Cisco, Oracle, Microsoft e Intel fueron consideradas como superunicornios en su momento.

“¿Qué tienen en común los superunicornios? La década de 1960 marcó la era de los semiconductores; la década de 1970, el nacimiento de la computadora personal; la década de 1980, un nuevo mundo en red; la década de 1990, el amanecer de la Internet moderna; y en la década de 2000 se construyeron nuevas redes sociales”, indica.

Cabe mencionar que en algún momento Facebook, LinkedIn y Twitter fueron clasificadas como unicornios. Sin embargo, salieron del club cuando hicieron su debut en la bolsa.





Foto: Shutterstock

Rompiéndola en América Latina

De acuerdo con información del periódico El Economista, el último reporte del Índice Global Unicornio señala que existen más de 900 unicornios distribuidos en todo el mundo, siendo Estados Unidos y China los pioneros.

Por su parte, Bloomberg Línea detalla que ColCapital reportó al 31 de diciembre de 2021 un total de 47 unicornios latinoamericanos. Países como Brasil, Argentina, México y Colombia lideran en la creación de este tipo de empresas.

Esto nos lleva a confirmar que la región se está convirtiendo en semillero de startups, debido al acceso de capital y capacidad tecnológica. Tan solo en nuestro país se han contabilizado seis.

“Tenemos, por un lado, un desarrollo muy importante en el acceso al capital, con cada vez más fondos locales e internacionales invirtiendo en México y Latinoamérica; pero lo más importante es la virtualización que se está gestando, con cada vez más personas involucradas en el mundo digital que permiten a las empresas de tecnología crecer a una velocidad muy acelerada”, mencionó Sergio Legorreta, partner de la consultora Dentons López Velarde, durante una entrevista con Forbes México.

¿Aparecerán este año nuevas empresas unicornio en América Latina? Definitivamente sí. Esperaremos con ansias.