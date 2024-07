Hablando de amor por los perros, ¿ya vacunaste y desparasitaste a tu lomito?

No basta con consentirlo, seguir un esquema adecuado de vacunación y desparasitación puede permitirle estar más tiempo con su familia y hasta asegurar la salud de sus humanos

Ser cuidador de un perro implica brindarle siempre las mejores condiciones que requiere para su bienestar, algo que incluye no sólo los paseos diarios, el pago de la estética o el comprar la mejor croqueta para su alimentación, también exige procurar su salud.

Parte de que un lomito logre mantener su salud íntegra por muchos años depende de que se sostenga un esquema de vacunación y desparasitación oportuno, pues son vulnerables a enfermedades de las que se pueden contagiar con sólo salir a la calle.

¿De qué se enferma un perro?

Los perritos en la Ciudad de México están cada vez más presentes en nuestra vida diaria. Ya son aceptados en centros comerciales, restaurantes, hoteles y muchos otros lugares. Pero justo el tenerlos en esta convivencia los hace más propensos.

De acuerdo con el coordinador técnico de la unidad de Animales de Compañía en MSD Salud Animal México, Yon Alesander Palacio, los parásitos gastrointestinales son de los principales en presentarse por transmitirse de forma oral, al igual que los protozoarios que pueden estar en fuentes de agua o las enfermedades respiratorias.

Por fortuna, la vacunación ayuda a prevenir enfermedades como el moquillo, la parvovirosis, la leptospirosis, la tos de las perreras y la rabia. En cuanto a la desparasitación, se pueden prevenir lombrices y tenias, así como pulgas y garrapatas.

Te puede contagiar

Pero hay otra razón para vacunar y desparasitar a los perrhijos: la salud de su propia familia. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que transmiten los animales a los seres humanos. Yon Alesander pone de ejemplo el parásito toxocara “de altísima transmisión sobre todo en niños, cuando besan a su cachorro, por su saliva”; la bacteria leptospira, que puede dañar el hígado y los riñones; y la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas y con la que famosos como Thalía y Justin Bieber se infectaron.

El coordinador técnico destaca que los perros pueden transmitir enfermedades incurables pero de fácil prevención con seguimiento veterinario y, por supuesto, la vacunación y la desparasitación. Aquí vale la pena mencionar a la rabia, erradicada en la Ciudad de México desde 1995 con el apoyo de las jornadas de vacunación antirrábica. Seguir esquemas coadyuva a la salud pública.

¿Ya revisaste su cartilla?

Ya sea tu primer amigo peludo o no, hay que recordar que llevan un esquema diferente según su etapa de vida. Un cachorro es más susceptible a las enfermedades infecciosas porque su sistema inmunológico sigue desarrollándose, por lo cual las citas veterinarias serán cada dos o cuatro semanas para aplicación de vacunas, mientras que al alcanzar la madurez serán cada año.

“Idealmente deberíamos tener un examen de copro (de heces) que nos diga si desparasito, no desparasito o con qué, porque no es sencillamente ir a comprar un antiparasitario y ya, hay parámetros de diferentes tipos y no todos sirven para lo mismo”, explica el experto.

Siguiendo esa línea, señala que los cachorros deben comenzar su desparasitación a los 15 días de nacidos y seguirla, primero, cada dos semanas hasta los tres meses, luego mensualmente hasta los seis meses y de ahí cuatro veces al año… eso si nuestro perro vive en una casa con condiciones normales, limpia y de ambiente tranquilo.

“Pero si el perro tiene un ambiente de alta exposición, te vas a sorprender pero hay casos donde hay que desparasitar incluso mensualmente”, advierte. Así que si eres de los que lleva a su perrhijo todos los días al parque, considéralo.

Otras recomendaciones

Acércate a tu veterinario de confianza si tienes dudas sobre la procedencia de la vacuna para tu can, ya que para que funcione correctamente debe de haber seguido una cadena de frío correcta (entre los 2° y 8°).

Si sacas a pasear a tu lomito en esta temporada de lluvias, seca bien sus patitas, sobre todo entre los dedos. También revisa su estado general.

¿Sabías que hay muchos perritos que llegan a revisión veterinaria porque se empachan de comida tras las fiestas? Cuida lo que comen y también la cantidad.

Recuerda que una o dos vacunas en un cachorro NO son suficientes para prevenir enfermedades. Acércate a un veterinario para seguir correctamente su esquema de vacunación.