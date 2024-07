Juventudes no binaries, entre las que sufren más ansiedad

En el marco del Día Internacional de las Personas no Binaries, te presentamos algunas cifras de la organización The Trevor Project extraídas de la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México

Las personas no binaries (NB), agénero, de género fluido o queer son el subgrupo de las juventudes LGBTQ+ que reportan mayores índices de síntomas de ansiedad y depresión, sólo después de las personas trans, según los resultados de la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México, desarrollada por The Trevor Project México.

“El constante acoso violencia y discriminación que viven las personas no binaries tanto en sus esferas más íntimas, como el hogar y la escuela, hasta en espacios públicos; han repercutido severamente en su salud mental”, señaló la organización en un comunicado emitido en el marco del Día Internacional de las Personas No Binarias, que se celebró el 14 de julio pasado.

En el reporte se señala que 59% de las juventudes no binaries han presentado síntomas de ansiedad y 66% identificaron síntomas de depresión; además 63% han considerado el suicidio durante el último año y 40% lo intentaron.

“No estamos confundidxs”



“Esta alta incidencia de depresión y ansiedad en nosotrxs las personas NB es debido a que la sociedad, la escuela, la familia no son lugares seguros para nosotrxs porque constantemente escuchamos en medios, de gente cercana o nuestra familia, comentarios NBfóbicos que afectan nuestra salud mental.

No se nos permite expresarnos y ser quien realmente somos”, explicó Reyna Cuevas, activista LGBTQ+ y colaboradorx del programa de Intervención en Crisis en The Trevor Project México.

Los datos de esta organización muestran que 12% de las juventudes no binaries, agénero, de género fluido o queer fueron amenazadas con violencia física durante el año pasado, 24% fueron amenazadas con ser llevadas a “terapias” de conversión y 17% fueron expulsadas de su casa a causa de su identidad de género.

Reyna Cuevas relató que tras muchos años de cuestionamientos e investigación al encontrar la “etiqueta” de NB y género fluido encontró también un lugar de pertenencia: “Nunca me consideré hombre, pero tampoco quería ser mujer”; sin embargo, al asumirse como persona NB también ha vivido burlas y críticas en espacios laborales; y en el ámbito publico amenazas, discriminación e incluso un intento de homicidio por no usar “la ropa que le corresponde usar”.

Pese a estas experiencias y el panorama violento que se avizora ante las personas NB, sentencia: “no están confundidxs, sabemos perfectamente lo que no somos, no somos hombres ni mujeres, somos personas no binarias, gente merecedora de derechos y de igualdad”.

Ajenxs al binarismo de género



La Guía para ser aliadxs con la Juventud Transgenero y No Binaria , elaborada por The Trevor Project, explica que las personas no binaries experimentan identidad de género o expresión de género como algo ajeno al binarismo de género hombre/mujer.

Además señala que es posible utilizar muchas otras palabras para identidades ajenas a las categorías tradicionales de hombre y mujer, como de género fluido, género queer, polígenero, bigénero, demigénero o agénero.