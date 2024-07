Take One: la academia musical donde podrás grabar tus canciones

Descubre en qué consiste esta nueva propuesta académica en la que experimentarás todas las facetas profesionales para producir tu propia música

Después de muchos años de experiencia en varias áreas de la industria musical, como la docencia, dirección de escuelas de música y en producción musical, a Javier Villarroel (mejor conocido como Vyero) le surgió la idea de fundar una escuela que no fuera sólo de música interpretativa, es decir, para aprender a tocar instrumentos; ni tampoco de pura producción musical.

Como ya existía bastante demanda de ambas opciones, se dispuso a buscar un nicho diferente, algo que llegara justo a las personas que se encuentran en medio de todo ello y que nadie busca cubrir sus necesidades: los artistas discográficos.

Performance-based

En su búsqueda descubrió que no existía una escuela dedicada a formar artistas completos, en la que pudieran aprender música y mejorar sus habilidades con los instrumentos, a la par de que puedan componer, tocar, grabar y lanzar sus propias canciones. Para concretar un concepto tan ambicioso, era necesario encontrar una metodología que pudiera combinar todas estas necesidades y la encontró en el performance-based.

“Performance-based” significa que los alumnos deben priorizar la práctica, es decir, primero aprender a tocar las canciones… Esto es muy diferente a las escuelas de música tradicional, donde primero enseñan la teoría y luego permiten aplicarla con el instrumento: “Con nosotros es al revés. Y funciona, porque se extrae la teoría de esa práctica y esto propone un avance muy eficaz en los alumnos”, comenta Vyero.

¿Cuál es el resultado con este cambio de enfoque? Alumnos con habilidades interpretativas que van adquiriendo los conocimientos que necesitan en poco tiempo.

Para complementar esta brillante propuesta, la planilla docente de Take One está conformada por músicos experimentados y activos en la escena independiente, que además poseen proyectos musicales de gran calidad (ya sea con bandas o como solistas).

Bandmaker

El programa principal de Take One se llama Bandmaker, que consiste en una clase de instrumento, dos horas de ensayo grupal y dos horas de taller (que se elige entre Songwriting y Producción Musical) a la semana.

Por supuesto, cuentan con muchos otros programas y clases individuales para quienes quieran solamente aprender instrumentos, pero Bandmaker es la columna vertebral de Take One que garantiza explorar y desarrollar todas las habilidades musicales de una persona. En este programa, además de los conocimientos sobre música, los alumnos (adolescentes y adultos) aprenden la convivencia y sinergia del trabajo real de una banda.

No sólo a tocar covers, sino el proceso creativo y el trabajo colaborativo real para componer y sacar adelante una canción original. Y no sólo van a ensayar, sino que van a grabar y lanzar a las plataformas de streaming. Por supuesto, si lo desean también pueden ensayar covers o crear sus propias versiones de otras canciones.

“Justo después de haber experimentado tantos roles en la industria musical, me di cuenta de que la única forma de mantenerla a flote es mediante la educación de los artistas. La próxima gran revolución musical será de canciones con buen contenido, con mensaje, con significado… y para eso estamos aquí. Take One es un espacio de creación constante, de aprendizaje y de crecimiento. Nos encargamos de transformar a nuestros alumnos en los artistas que siempre quisieron ser”, finaliza Vyero.

El “trabajo final”



Después de 6 meses de trabajo, los alumnos presentan un show de lanzamiento en un venue real: con público asistente (además de sus familias y amigos), tal como se hace con un lanzamiento discográfico profesional, para que conozcan a fondo todos los procesos que implican producir música en nuestro país.