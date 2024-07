Tan divina… Yo soy Betty, la fea está de regreso

¡Ay, Marce! La secuela de la exitosa telenovela colombiana nos respira en la nuca y los mismos Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello nos cuentan sobre este reencuentro

Por Karla Peckerman*

Es un martes de 2001 por la noche, estás viendo la tele y le cambias al canal 9 Galavisión, le dejas porque la telenovela que se transmite parece divertida y porque todos hablan con un “acentico” curioso.

Con sólo verla unos minutos sabes que la protagonista se llama Betty, una mujer “fea” pero muy inteligente que está enamorada de su jefe. Lo que no sabes es que durante los próximos meses le dedicarás religiosamente una hora de tu vida al día, porque la historia es más interesante de lo que imaginabas.

Así fue como muchxs mexicanxs descubrieron y se hicieron fans de Yo soy Betty, la fea, la telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos. Podríamos dedicar párrafos para hablar de su récord Guinness, las muchas versiones que se hicieron y las frases icónicas que nos regaló, pero para eso basta con una googleada.

A 20 años del impacto que Betty provocó en todo el mundo, justo cuando nadie lo esperaba, se anunció una nueva entrega. Y aunque para todos fue una gran noticia, quedaban muchas preguntas al aire.

Y es que, a ver, 20 años se escribe fácil, pero en la actualidad las series tardan por mucho un año en estrenar nueva temporada. Así que resulta difícil siquiera pensar cómo pondrían en contexto tantos años no contados.

Aún así, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes dieron vida a los protagonistas de la icónica historia, dijeron sí a la aventura de volver a ser Beatriz Aurora Pinzón Solano y don Armando Mendoza en Betty la fea, la historia continúa.

“Para mí sí ha sido clave el paso del tiempo para poder animarme a volver a hacerlo. Yo creo que en ese momento no hubiera sido lo mismo”, contó Ana María Orozco.

Con todo y que ya había pasado mucho tiempo, cuando a los actores les llegó la propuesta, dudaron en aceptarla. “Como que me tomó por sorpresa, no estaba en mis planes para nada, obviamente si siente uno como ‘uy, no’, pero a la vez estaba abierta a escuchar. No fue como un no rotundo”, expresó la actriz.

Por su parte, Jorge Abello confesó: “Después de Betty, el teatro (versión teatral de la telenovela), ni tú ni yo queríamos seguir haciendo a don Armando y Betty. Pero ver la apertura por parte de RCN y Amazon para construir una cosa más contemporánea, más acorde a cómo nos vemos y cómo somos hoy en día, hizo que uno sintiera que había algo. Eso abrió la posibilidad de que dijéramos que sí”.

Sin embargo, retomar la historia no fue el único reto. También había que pensar en cómo abordar temas como la percepción de la belleza, algo que ha cambiado en dos décadas.

“Hace 25 años el ideal de belleza dependía mucho de los concursos de belleza, de estereotipos sociales muy claros que estaban muy relacionados con la moda. Hoy en día empezamos a rebatir ese concepto y estamos en un momento en el que estamos seguros que cada quien es bello en sí mismo y que no ser bello es no ser uno mismo. Una reflexión que surgió en la discusión, porque si hay alguien auténtica es Beatriz Pinzón Solano, entonces tenía que estar ajustada al presente”, aseguró Jorge Abello.

“Para mí era importante ubicar a Betty en este momento actual que se refleja en su look, no podía tener el mismo de hace 20 años. Además, de alguna manera muy orgánica nos situamos en este presente, en lo que nos toca vivir también a las mujeres hoy en día. Ha sido muy importante y muy interesante ese ejercicio”, agregó la protagonista.

¿Logrará la nueva Betty la fea causar el mismo impacto que su antecesora? Ambos actores están seguros de que sí y advierten que para nada debemos perdérnosla.

Betty la fea, la historia continúa se estrenó este viernes 19 de julio a través de Prime Video. Contará con la misma plantilla de actores de la primera parte, con excepción de Dora Cadavid (Inesita), quien murió el 31 de enero de 2022, y Celmira Luzardo (Catalina Ángel), fallecida el 12 de marzo de 2014. La primera entrega, de 1999 y compuesta de 335 episodios, también se encuentra disponible en la misma plataforma de streaming.

*Texto adaptado para +Chilango