“Preparados para eso y más” el detrás de la historia que salvó 30 mdp

Fotografía: Cortesía. Texto por Carlos Navarro

Elemento de la PBI frustró un asalto al custodiar un tráiler que trasladaba mercancía con valor de 30 millones de pesos

Son las 2:08am del viernes 19 de mayo de 2023 y sobre la autopista México-Querétaro cinco vehículos rodean un tráiler que trasladaba rollos de cable con un valor de 30 millones de pesos. Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien funge como custodio, mueve al chofer al camarote y él se cubre, no sin antes responder al ataque de los asaltantes.

“K8 [apoyo], señores, K8, échalo, échalo, échalo, échalo, no te sientes, wey; ayuda, ayuda, señores; no te sientes, wey, no te sientes; necesito ayuda, señores, antes de llegar a Jardines del Recuerdo [Tlalnepantla, Estado de México]”, es lo que se escucha en diversos audios del uniformado, pidiendo ayuda a sus compañeros, mientras a la par se oye el motor del tráiler rugir y avanzar para alejarse de los delincuentes, a la altura de Tlalnepantla. Al ver el riesgo su vida y la del conductor de la unidad, el policía bancario repelió la agresión con su arma de cargo, lo que provocó que los agresores huyeran. En tanto, el transporte continuó con su trayecto y tras la alerta emitida se implementó un cerco virtual para el traslado de la unidad hacia su destino. Al final, se logró la misión, el operador y él resultaron ilesos después del ataque, mientras que la mercancía llegó a salvo a su destino. Máspormás platicó con el elemento de la PBI, quien por cuestiones de seguridad decidió reservar su identidad.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Veníamos de Guadalajara hacia la CDMX; en el entronque Periférico y Querétaro México, con Jesús Reyes Heroles, fue exactamente donde nos interceptaron las unidades. Empezaron a dispararnos para que nos detuviéramos, así que enseguida tuve que proteger al operador y lo cubrí para que no le pasara nada. Me metí dentro del camarote y tuve que responder la agresión con mi arma de fuego múltiples veces hasta que se retiraron del lugar. De inmediato le dije al operador que nos fuéramos antes de que los delincuentes regresaran. Él también le echó ganas a las indicaciones que le di y así pudimos salir de la situación.

Al verse de nuevo con su familia, ¿qué les dijo?

Están contentos y agradecidos por mi trabajo, por lo que hice. Lo mismo con la familia del operador. Están felices porque logramos regresar con bien.

¿Qué representa haber frustrado un asalto de este tipo y qué lección de vida le deja?

Para mí representa mucho, defender la mercancía y defender al operador, su integridad física. Para mí es un orgullo defender a la ciudadanía que está en peligro. Yo digo que la Policía Bancaria estamos preparados para eso y más. Estoy contento por lo que hice y por defender lo que está a mi cargo.

¿Qué mensaje le manda a la población?

Que confíen en nosotros. La Policía Bancaria estamos preparados para repeler cualquier incidente, como lo que sucedió con nosotros, aunque estamos en peligro. Gracias a dios salimos adelante en esto. La recomendación que se le da a los compañeros es siempre estar alertas en todos lados y proteger a la ciudadanía. A eso nos dedicamos, a proteger y salvaguardar.

SERVICIOS DE LA PBI

Entre los servicios que brinda la Policía Bancaria e Industrial, se encuentra la seguridad en el traslado de valores: los custodios escoltan la mercancía que se les asigne, trazan las rutas de entrega y se cuenta con un apoyo satelital para conocer el curso de los traslados a través del Centro de Operaciones Policial (COP) para así concluir el servicio con puntualidad.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.