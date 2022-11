Experimenta el agua como nunca antes con Moen

Fotografía: Cortesía

Por más de 80 años, esta grifería estadounidense se ha dedicado a diseñar y ofrecer hermosos productos de calidad que duran de por vida.

Tanto el baño como la cocina son dos importantes espacios de nuestro hogar que requieren de cambios en sus accesorios, tras un largo periodo de uso. Algunas llaves de nuestra tarja o lavabo suelen oxidarse, chisparse o gotean debido a que el material no es de calidad o la instalación no es la adecuada. Cabe destacar que cuando adquieras una, tengas presente la calidad y la garantía, además del diseño que deseas para que tu espacio luzca elegante. Por fortuna en nuestro país se encuentra Moen, una marca estadounidense que desde hace más de 80 años diseña los productos más modernos, innovadores y funcionales. Lo más valioso en el proceso de diseño de esta empresa es siempre el cliente, que quede satisfecho con lo que ha adquirido. En este caso, la tecnología que implementa permite controlar con precisión cuándo y cómo disponer del agua, ayudando a que las labores de la vida cotidiana sean más fáciles. Para este mes de noviembre, Moen decidió lanzar una promoción que tendrá a todos felices: aplicará el 45% de descuento (sobre precio de lista) en todos sus productos. Esta tendrá vigencia hasta el día 30, aunque no estará disponible para refacciones Beetle. Conoce más información, a través de su página web www.moen.com.mx

¡Bonitas llaves para todos!

Las colecciones para baño de Moen presentan una amplia variedad de llaves: entre ellas están Adler, Danika, Essence y Zarina, entre muchas otras que te dejarán encantado. Todo depende del gusto que estés buscando. Si lo prefieres, puedes buscar por acabado, ya sea en cromo, níquel y oro cepillado, bronce y negro mate; este último es de los más populares, ya que difícilmente se consigue en el mercado. Es momento de que le ofrezcas una nueva vista a tu baño y cocina. ¡Anímate a esta gran promoción!