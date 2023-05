Identifica a tiempo un fraude cibernético en este Hot Sale

Fotografía: Cortesía

Algunas recomendaciones para navegar de manera segura en internet y evitar ser víctima de los llamados “ciberdelincuentes”.

La vida avanza a pasos agigantados, a la par de la tecnología, que ayuda a ahorrar tiempo de espera desde realizar pagos mensuales, domiciliaciones, hasta hacer compras de todo tipo desde un dispositivo móvil. No obstante, es fundamental saber dónde navegar en internet o qué aplicaciones existen. La probabilidad de que los datos personales estén expuestos a un fraude cibernético es cada vez más frecuente. Edmundo Silva, analista de información de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, asegura a Máspormás que la cultura de prevención digital es fundamental desde los menores de edad hasta personas principiantes del uso de la tecnología para evitar ser víctimas de fraude o acoso.

¿Cómo se detecta el fraude cibernético?

Por las metodologías que utilizan los estafadores. La principal arma son las redes sociales, donde crean un perfil falso para ganar la confianza de las personas, engañarlas a través de un supuesto enamoramiento y luego pedirles alguna cantidad de dinero. Antes de la pandemia, la cifra de personas afectadas era del 40%, es decir, cuatro de cada 10 reportes llegaban a nuestra área. Durante la pandemia, se duplicó porque hubo meses donde hubo un pico de hasta 70% del total de reportes relacionados con algún fraude.

¿Qué otros tipos de fraude existen?

Una muy utilizada y que además es de las más antiguas, es por medio de llamadas o mensajes de texto. De acuerdo con la Ingeniería Social, el ciberdelincuente envía un mensaje a 100 personas de un banco en particular y de esas habrá tres o cinco personas en que coincidan con dicho banco; el mensaje busca engañar por medio de supuestas compras no realizadas con el objetivo de que el cliente se comunique vía telefónica y así el delincuente pueda obtener sus datos confidenciales de forma directa. Hay que resaltar que muchas de esas llamadas provienen de la cárcel. Los bancos nunca entregan la información de sus clientes, pues son una institución que salvaguarda los datos y cuenta con protocolos de seguridad específicos. Otra manera de hacer fraude es a través de la suplantación de páginas de internet, muy común en correos electrónicos. Los ciberdelincuentes están muy preparados para poder falsificar casi a la perfección cualquier página web, desde la interfaz hasta los logotipos. Por medio de estas páginas, los usuarios introducen números de tarjeta o contraseñas sin saber que no son sitios legítimos.

¿Qué recomendaciones podrías brindar para ser víctima del ciberataque?

Ahora que se viene el Hot Sale, recomiendo a las personas que tienen una cuenta del banco, que activen la “seguridad de dos pasos” o el token digital para realizar compras seguras desde la aplicación del banco. También es recomendable utilizar tarjetas digitales que cambian el código de seguridad cada vez que se compra en internet y desactivar la tarjeta cada vez que no se está usando.

Desafortunadamente, la población no conoce bien sus aplicaciones ni tiene cultura de prevención digital hasta que es demasiado tarde. De igual forma, si encuentran una publicidad que los haga dudar, por favor no la abran, así como los correos electrónicos “fishing”, ya que es otra manera de plagiar nuestra información. También, no dar ningún número dato importante a los mensajes que lleguen vía WhatsApp. Si realizan una compra de viaje a través de alguna agencia, investiguen acerca de ella antes de soltar dinero. Mi recomendación es consultar la página oficial de Hot Sale, ahí podrán encontrar más información de las marcas o agencias que participarán.

MÁS RECOMENDACIONES

El analista de información de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX agregó una recomendación más para la población. “Si reciben una llamada donde les advierten que se realizó una compra no reconocida o son ganadores de algún sorteo del que nunca supieron y sospechan de ello, lo mejor es colgar de inmediato y reportar a las autoridades, y en caso de duda, llamar directamente a las empresas para corroborar la información”, dijo.

