La Diaria: 4 noticias que debes saber sobre la CDMX

Fotografía: Cortesía

“GIPSY”, UN AMOR DE ELEFANTE

En el Zoológico de San Juan de Aragón comenzará a escribirse una nueva historia de conservación y bienestar animal con la llegada de “Gipsy”, una elefanta africana que junto con “Ely” comenzarán a vivir otra etapa en manada…si quieres leer más de Ely, aquí te contamos la historia

NUEVAS REGLAS EN CHOQUES “LAMINEROS”

A partir del 17 de mayo, los automovilistas que sufran un choque conocido como “laminero”, podrán mover la unidad a un espacio que no interfiera con el tráfico y esperar a los ajustadores de seguros sin que afecte la atención y pago. “Mañana (martes) se publicará en la Gaceta Oficial (de la capital) y entrará en vigor el 17 de mayo”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En tanto, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, refirió que en convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, se acordó que para mover el auto es necesario que no haya lesionados, sólo sean daños materiales en unidades privadas, no estar en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia, y que no haya daños en la vía pública. Si existieran cualquiera de estos factores, deberán quedarse en el lugar. “De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alrededor del 80 por ciento de los siniestros viales son conocidos como ‘lamineros’, es decir, choques relativamente leves, en donde sólo los vehículos son afectados, no hay ni personas lesionadas, ni daños a bienes públicos” mencionó Lajous Loaeza. Subrayó que estos hechos de tránsito no son graves, pero ponen en riesgo a las personas que están en la calle esperando a que llegue el seguro, sobre todo, en vías primarias o de acceso controlado, pero también a las personas que cruzan estos puntos y que están bloqueando el flujo peatonal. Asimismo, se ocasiona un tránsito vehicular lento y embotellamientos dependiendo de las vialidades. En su oportunidad, el Presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Juan Patricio Riveroll, apuntó que a partir de esta fecha se hará una campaña para informar a los automovilistas de este acuerdo.

FARSA, LENGUAJE DE PANISTAS

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sugirió a panistas dejar las críticas y responder respecto de la corrupción inmobiliaria que existe en la alcaldía Benito Juárez, y por lo que 12 personas, incluyendo al ex delegado Christian Von Roehrich, enfrentan proceso en alguno de los reclusorios de la ciudad. Dijo que “hay mucha farsa en el lenguaje”, y al mismo tiempo critican a la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, “pero si no fuera por su trabajo para pacificar y disminuir los índices delictivos, Benito Juárez no tendría los indicadores que tiene, que además, su reducción no es tan grande como en otras”. La mandataria subrayó que “primero tienen que responder sobre el tema de la corrupción inmobiliaria, no lo han hecho a la sociedad, y no sólo en la alcaldía Benito Juárez (la más afectada) sino también a todos los habitantes de la capital porque es algo que repercute completamente en la ciudad”. Recordó que la seguridad no es un problema del alcalde, es un asunto de una política de seguridad en la Ciudad de México. Explicó que la relación con cada alcaldesa y alcalde es distinta, “independientemente de a qué partido pertenezca, yo hablo con muchos de ellos, resuelvo muchos de los problemas que me plantean y mando un equipo cuando se pide; recientemente el secretario (de Movilidad, Andrés Lajous) estuvo con el alcalde (Mauricio) Tabe para atender el tema del proyecto del cablebús Línea 3”. Agregó que hay otros alcaldes que de plano no quieren tener ninguna relación.

ASEGURAN MIL 500 AVES Y ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ambas de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Iztapalapa, dónde fueron detenidas cinco personas.

A través de distintas indagatorias, se identificaron cuatro domicilios probablemente utilizados para actividades ilícitas, entre ellas el almacenamiento de droga, aunado a que, de acuerdo con algunos reportes, constantemente se escuchaban ruidos de aves y se percibían fuertes olores. Por ello, con los datos de prueba obtenidos a través de vigilancias fijas y móviles, un agente del Ministerio Público solicitó a un Juez de Control, las técnicas de investigación correspondientes para intervenir en los predios ubicados en la calle Juan José Ríos, de la colonia San Juan; otro en la calle Azucenas, de la colonia San Juan Xalpa; uno más en la calle San Juan, de la colonia Santa María del Monte; y uno ubicado en la calle Joaquín de Iturbide, de la colonia Paraje San Juan. Tras los despliegues operativos simultáneos en los que personal de SSC, SEDENA, FGJ y GN actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos, fueron detenidos cinco hombres de 33, 36, 38, 40 y 57 años de edad.

Además, se aseguraron 100 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 282 envoltorios de una hierba verde y seca parecida a la marihuana y cuatro bolsas del mismo vegetal a granel. Así como aproximadamente mil 500 aves de distintas especies, algunas de ellas en peligro de extinción, dos monos capuchinos y cinco cachorros de la raza pomerania. Por lo anterior, los detenidos fueron informados de sus derechos de ley y, junto con la aparente droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica; en tanto, los inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial.

Cabe señalar que, al lugar acudió personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC para realizar el debido resguardo y el posterior traslado de los animales a sus instalaciones, donde serán valorados por los médicos veterinarios zootecnistas. Además, de acuerdo con información obtenida, el detenido de 38 años de edad registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2006 por el delito de Robo calificado; mientras que el hombre de 36 años cuenta con un ingreso en el año 2022 por Delitos contra la salud. Mientras que el detenido de 33 años cuenta con antecedentes por Portación de armas de fuego, delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental, en el año 2020.