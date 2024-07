AMLO pide esperar resultados para reconocer triunfo de Maduro

El presidente aseguró que es necesario se den a conocer los resultados concretos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que si el Consejo Nacional Electoral de Venezuela mantiene la tendencia a favor de Nicolás Maduro como ganador de la elección presidencial en ese país, México lo reconocerá; más tarde, la SRE expresó su confianza en el “respeto” a la “voluntad del pueblo venezolano”.

Durante la conferencia de la mañanera, el mandatario señaló que, aunque ya se tenga un dictamen preliminar de los votos que le da el triunfo a Maduro, es necesario que se conozcan los resultados concretos y no solo una cifra general.

Además, hizo un llamado a la no violencia, y a respetar sus elecciones, así como la autonomía de Venezuela y de cualquier país en estos casos, ya que “qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países”.

“Lo que se manifestó el día de la elección, es que todos los venezolanos actuaron de forma responsable, no hubo violencia y seguir exhortando, convocando a la no violencia, desde luego pueden haber protestas, pero pacificas y no queremos la confrontación”, recalcó.

El presidente solicitó que se esperara al computo de votos: “Es pedir, si existen dudas, que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si es que hace falta que se cuenten votos“.

“¿Por qué el injerencismo? ¿Hay un gobierno del mundo, por una confederación de gobiernos del mundo que es la que decide qué es bueno que es malo? ¿Quién es demócrata? ¿Quién no es demócrata? No, cada país es independiente soberano libre”, señaló el presidente.