Así combate Gobierno de México el huachicol: recupera 48 mil mdp

El Gobierno de México recuperó 48 mil 411 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) relacionado con combustibles, de enero a septiembre de 2026, como parte de las acciones contra el huachicol fiscal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este miércoles 21 de octubre.

La estrategia federal contempla el cruce de información fiscal, aduanera y operativa para identificar irregularidades en la importación, distribución y comercialización de gasolina y diésel, así como sanciones a empresas y estaciones de servicio que incumplan la normatividad.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que el análisis de facturas de 2025 identificó diferencias por 8 mil 824 millones de litros de combustible, equivalentes a alrededor de 61 mil 700 millones de pesos. El 72% de las inconsistencias se concentró en la comercialización y el 13%, en las estaciones de servicio.

🚚 ⛽ Fortalecer la trazabilidad de los combustibles es fundamental para avanzar hacia un sector energético más transparente. Nuestra Secretaria de Energía, @LuzElena_GE, destacó las acciones para identificar inconsistencias mediante el análisis de datos y el seguimiento de las operaciones de importadores, comercializadores, distribuidores y estaciones de servicio. 🔍 Este monitoreo permanente permite detectar irregularidades oportunamente y verificar el origen de los combustibles, contribuyendo a garantizar la legalidad en el sector energético y a proteger los recursos públicos en beneficio del pueblo de México. — SENER México (@SENER_mx) October 21, 2026

Las autoridades comparan los volúmenes importados, transportados y vendidos con los registros fiscales y aduaneros para detectar operaciones que no acrediten el origen legal de los hidrocarburos.

Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos

Como parte de estas acciones, el Gobierno federal ahora cuenta con un centro de análisis y monitoreo que concentra información de importadores, comercializadores, transportistas, almacenistas, distribuidores y gasolineras.

El sistema utiliza datos del SAT, las autoridades aduaneras y las dependencias del sector energético. También contempla el uso de códigos QR y GPS para dar seguimiento a las unidades que transportan combustibles. Sheinbaum señaló que las revisiones incluyen los combustibles exportados desde Estados Unidos.

Hasta ahora, como resultado de estas medidas, se han cancelado 264 permisos de expendio y comercialización de combustibles, así como iniciado procedimientos de sanción o revocación contra otros 307.

El balance también incluye 500 multas por declaraciones aduaneras erróneas, tardías o inexactas. Por su parte, el SAT canceló el registro de 2 mil 224 empresas por comercializar combustibles sin los permisos correspondientes y dio de baja del padrón de importadores a 180 compañías.

En el caso de las estaciones de servicio, la autoridad fiscal reportó 6 mil 483 multas a 2 mil 032 gasolineras por incumplimientos relacionados con los controles volumétricos.

Las acciones contra el robo de hidrocarburos incluyen el aseguramiento de combustibles y vehículos, además de investigaciones penales. En el balance presentado se reportaron 173.7 millones de litros de combustible incautados, 5 mil 572 unidades de transporte aseguradas y 10 mil 674 denuncias de Pemex por robo de combustible.

En cuanto al robo de gas, una de las nuevas estrategias incluye la revisión de los ductos con robots que recorren las tuberías para encontrar “piquetes”.